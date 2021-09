Élections au Mali : Les diplomates réclament plus de précision sur le calendrier

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé ce jeudi 9 septembre 2021 une rencontre avec les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Mali.

Le chef de l’administration a informé les diplomates de l’adoption du Plan d’Action du Gouvernement (PAG), qui est « structuré autour de quatre axes majeurs et qui se veut une réponse urgente, courageuse et cohérente aux défis économique, sécuritaire, politique, social, institutionnel qui affectent notre pays et menacent son existence et minent sa cohésion ».

À ses hôtes, le chef du Gouvernement a annoncé la tenue prochaine des Assises nationales de la refondation qui détermineront, sur la base du consensus, le chronogramme détaillé devant conduire aux élections générales.

Maïga a rendu un hommage appuyé « à la communauté régionale, africaine et internationale au chevet du Mali », ce qui témoigne d’une « coopération internationale active et solidaire ».

Le Premier ministre a sollicité l’accompagnement et le soutien technique, matériel et financier des pays amis du Mali pour la réussite de la Transition.

Les diplomates qui ont réaffirmé leur accompagnement pour la réussite de la Transition ont souhaité avoir plus de précisions sur le calendrier des échéances futures au terme des Assises nationales de la refondation.

André Traoré

