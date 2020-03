Les élections législatives se sont déroulées, hier, à Bamako dans un contexte sanitaire très préoccupant et avec une faible affluence devant le centres et les bureaux de votes.

Les maliens se sont rendus , le dimanche 29 mars, aux urnes à travers tous le pays pour élire les 147 députés que constitue l’Assemblée nationale malgré un contexte de coronavirus menaçant avec 20 cas confirmés et un décès. Dans les six communes de Bamako, l’épicentre du virus de coronavirus avec 14 cas, l’affluence devant les centres et les bureaux de vote n’était pas au rendez-vous. « Nous avons à peine a enregistré 60 votants à 15 heures encore », selon un délégué de la CENI dans un centre de vote de Taliko, commune IV. Même constat dans le centre du quartier de Quinzambougou, un autre délégué nous rapporte que son bureau peine à avoir 20 votants à trois heures de la fermeture des bureaux de votes . Voilà ! Des exemples de ce genre qui ont marqué ces scrutins législatifs que, tous les observateurs s’accordent à dire, qu’ils ont été émaillés par une timide affluence dans la capitale malienne. Difficile de donner un taux de participation pour le moment ! Mais tous les indices laissent croire que ce taux atteindra difficilement celui des précédants scrutins.

La peur de COVID-19

La psychose de la pandémie du COVID-19 avec une vingtaine de cas confirmés dans le district de Bamako et la région de Kayes explique le manque d’engouement autour de ces élections législatives. Malgré les assurances données par le Ministre de l’administration territoriale par rapport à la mise en place des hygiéniques dans tous les centres de vote pour prévenir la propagation de la pandémie, beaucoup d’électeurs de la capitale ont préféré l’abstention par peur de contracter le virus. « Je voulais aller accomplir mon devoir civique, mais avec l’annonce des cas de coronavirus, je n’irai pas. Le gouvernement devait reporter ces scrutins pour préserver la santé des populations », indique Seydou Aliou Touré, qui comme des centaines de Bamakois ont justifié leur abstention par la présence du virus du COVID-19.

Il faut noter qu’à l’entrée des bureaux, on peut voir une affiche de sensibilisation et un robinet pour se laver les mains. Mais ce dispositif sanitaire contre le COVID-19 était insuffisant voire absent dans certains bureaux de votes obligeant les agents électoraux à mettre la main dans la poche pour se procurer des masques et les gels hydro alcoolique. Parfois, dans certains bureaux, les assesseurs ont dû apporter leurs propres masques, car beaucoup ne possédaient qu’un seul ou une seule paire de gants par bureau de vote.

SIAKA DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :