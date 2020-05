Les résultats du second tour des élections législatives du 19 avril proclamés, hier, par la Cour constitutionnelle ont été suivis par plusieurs contestations dans les circonscriptions électorales, où certaines listes perdantes ont été données gagnantes par les résultats provisoires proclamés par le Ministre en charge de l’administration territoriale.

–Maliweb.net- De la ville de Sikasso en passant par le cercle de Yanfolila, Kati jusqu’en commune I et VI du district de Bamako, partisans des listes annoncées perdantes par la décision de la Cour ont organisé des manifestations spontanées. Ils ont bravé le couvre –feu instauré par les autorités en brûlant des pneus sur certains grands artères. Beaucoup de manifestants crient à un hold-up électoral par la Présidente de la Cour Constitutionnelle en faveur du parti présidentiel. Des appels sur les réseaux sociaux à manifester se multiplient dans les circonscriptions, où les candidats qui estiment que leur victoire a été volée. Le RPM qui était parvenu seulement à élire un seul député dans la ville de Bamako suite aux résultats provisoires proclamés a désormais cinq députés élus. Il s’empare ainsi sur quatre des six communes du district.

Suite aux nombreuses requêtes d’annulation des voix de plusieurs bureaux et centres de votes introduites par les candidats des tisserands à la Cour Constitutionnelle, des milliers de voix de l’alliance YELEMA –PRVM FASOKO en commune I, celle de l’URD-LDC en commune VI et ADEMA-URD et ADP-Maliba en commune V ont été pure et simplement annulées. Même scenario dans la circonscription de Kati et Sikasso, où de nombreuses voix des listes adverses du parti présidentiel et ses alliés ont été annulées par la Cour.

Un verdict que beaucoup conteste et le qualifie de « hold-up électoral » de la Cour Constitutionnel. Et ils appellent à manifester ce vendredi contre la décision de la Cour.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

