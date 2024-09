Impacts climatiques en Afrique : Prosper Africa et ImpactA Global unissent leurs forces

Prosper Africa, une initiative présidentielle américaine de sécurité nationale visant à renforcer le partenariat stratégique et économique entre les Etats-Unis et l’Afrique, a engagé 5 millions USD dans ImpactA Global, un investisseur en dette d’infrastructure des marchés émergents dirigé par des femmes.

Prosper Africa et ImpactA Global, ambitionnent de combler le déficit critique d’infrastructures et de débloquer des financements privés à grande échelle pour l’atténuation et l’adaptation aux impacts climatiques dans les économies les plus vulnérables du monde, y compris l’Afrique.

Ce financement du gouvernement américain par l’intermédiaire de Prosper Africa, contribuera à la stratégie d’ImpactA Global visant à financer des projets d’infrastructures durables dans les régions mal desservies, en mettant l’accent sur la résolution des défis climatiques et la réduction des inégalités sociales. L’annonce fait suite au partenariat existant d’ImpactA Global avec Legal & General, un groupe de services financiers de premier plan et un gestionnaire d’actifs mondial sur les marchés privés et publics.

Depuis sa création en 2022, l’équipe ImpactA Global est passée de quatre à 13 personnes, réunissant un ensemble de compétences approfondies dans les domaines des infrastructures, du financement de projets et de la gestion d’actifs pour soutenir la croissance des entreprises et le pipeline d’investissement pour le développement d’infrastructures résilientes dans les marchés émergents, en se concentrant sur les énergies renouvelables, la mobilité propre, la santé, l’eau et l’assainissement.

British A. Robinson, coordonnateur de Prosper Africa, a déclaré : “Nous considérons que la stratégie innovante d’ImpactA Global est essentielle à la mission de Prosper Africa qui consiste à accroître les flux de capitaux privés pour les infrastructures résilientes en Afrique et à atteindre nos objectifs mondiaux en matière de climat et de durabilité. Nous pensons que l’équipe ImpactA Global est bien placée pour continuer à mobiliser d’importants investissements du secteur privé dans les marchés émergents, qui s’alignent sur nos efforts en faveur d’investissements catalytiques en Afrique”.

Isabella da Costa Mendes, cofondatrice et co-PDG d’ImpactA Global, a commenté : “Nous sommes ravis du soutien de Prosper Africa pour une stratégie aussi importante. Les antécédents du gouvernement américain par le biais de Prosper Africa aident à combler le fossé entre les investisseurs basés aux États-Unis et les entreprises et projets des marchés émergents, en particulier en Afrique, sont sans égal. Nous sommes impatients de renforcer cette collaboration et de contribuer à fournir des infrastructures essentielles aux juridictions dont nous avons tant besoin”.

Victoria Miles, cofondatrice et co-PDG d’ImpactA Global, a ajouté : “Relever les défis climatiques et réduire les inégalités dans les marchés émergents est notre objectif primordial. Ces défis ne seront relevés qu’avec la mobilisation d’importants bassins de capitaux institutionnels privés. Travailler avec des partenaires tels que Prosper Africa permettra à ImpactA Global d’accélérer cette mobilisation et de mettre en œuvre sa stratégie. Nous nous réjouissons d’une collaboration fructueuse”.

Hannah Gore-Randall, directrice générale d’Alternative Finance, Legal & General, a déclaré : “Il est urgent de financer la transition énergétique des marchés émergents, et nous pensons que pour prendre au sérieux la transition climatique, les investisseurs doivent allouer des capitaux aux infrastructures durables dans ces régions. « Nous sommes ravis que l’apport de notre capital catalyseur ait permis à des institutions financières de développement de grande réputation comme Prosper Africa de devenir partenaires d’ImpactA Global. Les structures de financement innovantes réduisent les risques et renforcent la réputation de cette classe d’actifs en tant qu’opportunité d’investissement attrayante offrant un potentiel de rendement financier, social et environnemental positif”.

Ibrahima Ndiaye

