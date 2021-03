Mali : plus de 69% de couverture nationale en eau potable selon le directeur national de l’hydraulique

En prélude à la journée mondiale de l’eau célébrée le 22 mars de chaque année, le directeur national de l’hydraulique, Djoourou Bocoumet Dounanké Dao, président de la Coalition nationale de la campagne internationale pour l’eau potable et l’assainissement (CN-CIEPA/WASH) ont animé une conférence de presse le mercredi 17 mars à la direction nationale de l’hydraulique. Le thème de cette année est « la place de l’eau dans nos sociétés et comment la protéger ».

– maliweb.net – La campagne nationale 2021, qui a pour thème, « la place de l’eau dans nos sociétés et comment la protéger » donne lieu à un échange public à l’échelle mondiale sur les réseaux sociaux sur la question de savoir quelle importance on attache à l’eau pour tous ses usages. L’objectif est de permettre de mieux comprendre comment l’eau est appréciée par différentes personnes dans différents contextes, afin que nous puissions sauvegarder cette précieuse ressource au profit de tous.

Au Mali comme partout ailleurs dans le monde, les activités de la célébration de la journée mondiale de l’eau, édition 2021, visent essentiellement à encourager les personnes à partager leurs histoires, leurs pensées et leurs expériences sur ce que l’eau représente pour eux : l’eau évoque des choses différentes selon la personne.

Selon Djoourou Bocoum, directeur national de l’hydraulique, le thème de cette année est interpellateur. Il a indiqué que la journée sera célébrée en hybride (présidentiel et visioconférence) qui verra la participation de tous les acteurs. Elle sera aussi marquée par deux panels de haut niveau. Le premier porte sur le sur « la GIRE (gestion intégrée de la ressource en eau) et le Changement climatique » et le second porte sur « Wash/Nutrition et Santé ».

« Tous ceux-ci pour contribuer à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) », a-t-il précisé avant d’ajouter que « le Mali a fait de l’accès à l’eau potable une action prioritaire du cadre de la relance économique ». Pour terminer, Djoourou Bocoum a annoncé que le Mali envisage l’atteinte à l’eau potable pour tous (100% de la population) à l’horizon 2030. Le directeur national de l’hydraulique a annoncé que le Mali a un taux de plus 69% de couverture nationale en eau.

Pour sa part, Dounanké Dao président de la Coalition nationale de la campagne internationale pour l’eau potable et l’assainissement (CN-CIEPA/WASH) que le thème de cette année sied très bien dans le contexte malien. De son avis, l’eau est centrale dans la régulation de la société. Car d’après lui, sa mauvaise gestion peut être source de conflit quand les différents acteurs n’harmonisent pas leur besoin. Avant de terminer, le président du CN-CIEPA/WASH a déploré les agressions quotidiennes de la ressource en eau par des hommes et appelle à sa protection.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :