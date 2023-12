SECO-ONG milite pour une dissémination de la loi n° 10 – 028 portant sur la gestion des ressources forestières

En vue d’une meilleure protection de l’environnement impacté par les changements climatiques, le Secrétariat de Concertation des ONG nationales du Mali (SECO – ONG) a organisé cette semaine à Bamako une rencontre de la dissémination de la loi n° 10 – 028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national.

Plusieurs organismes travaillant dans le domaine de l’environnement à savoir les acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile (OSC) et des organisations paysannes du Mali ont pris part à cette rencontre de dissémination. Laquelle avait pour objectif de contribuer à la dissémination de la Loi N° 10 – 028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national. Elle entre, selon les initiateurs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Consortium “Benkadi” (travailler ensemble dans la même direction), Ce programme financé par le Gouvernement Néerlandais dans le cadre du « Partenariat pour le Pouvoir des Voix » vise à soutenir l’avènement d’une société civile forte défendant les besoins et les droits des citoyens.

Au sortir de cette session, les capacités des participants ont été renforcées sur la compréhension du contenu et de la vision du Programme “Benkadi” dans le processus de dissémination de la dite loi. Les responsables du programme ont discuté et analysé le contenu de la présente loi avec l’ensemble des acteurs du Secteur Privé, des Organisations Paysannes et de la Société Civile. Ils ont également mis à leur disposition des copies (livrets) nécessaires à leurs besoins d’appropriation et de diffusion du contenu de ladite loi. Le but recherché est d’améliorer la communication autour du Programme “Benkadi”, de proposer un mécanisme de suivi-évaluation des conclusions et recommandations de l’atelier auprès des décideurs pour une meilleure diffusion et appropriation de la présente loi N° 10 – 028 de 2010.

Il faut noter que la présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la gestion des ressources du domaine forestier national. Ce faisant, elle définit les conditions de conservation, de protection, d’exploitation, de transport, de commercialisation, de mise en valeur et d’utilisation durable des ressources forestières.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

