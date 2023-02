Abattage clandestin d’ânes : Cinq individus arrêtés par le commissariat de police de Kati-Coura

Les hommes du commissariat de police de Kati-Coura dirigé par le commissaire divisionnaire de police Sory Ibrahima Sangaré viennent de mettre le grappin sur cinq individus pour vol et abattage clandestin d’ânes.

De sources policières, c’est à la suite de plusieurs plaintes que le commissaire en charge du commissariat de police de Kati-Coura a ordonné à sa Brigade de recherches d’ouvrir une enquête.

C’est ainsi que l’équipe mise en place pour la circonstance a pu localiser et interpeller, le 28 janvier 2023, aux environs de 14 h, cinq individus pour vol et abattage clandestin d’ânes répondant aux initiales B. C. (ouvrier de son état), A. C. (conducteur de moto taxi), L. C. (éleveur), B. C. (ouvrier) et A. Co (conducteur de moto taxi).

Conduits dans les locaux du commissariat pour des investigations plus poussées, ils ont déclaré avoir abattu cinq ânes. C’est ainsi qu’ils ont été déférés devant le parquet du Tribunal de grande Instance de Kati aux fins de droit.

