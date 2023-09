Accident tragique d’un camion à Faladiè, sur la route de Senou : 9 personnes tuées 7 blessées dont deux graves !

La route n’arrête pas de faire des victimes au Mali. Le vendredi 1er septembre aux environs de 15h30, un camion en provenance de Senou a fini sa course sur les accotements en écrasant tout à son passage. Selon les informations recueillies sur la page du Ministère des Transports, le bilan provisoire fait état de 9 morts, 7 blessés dont deux graves et des dégâts matériels importants. C’était sur la route nationale N°7 (RN7) à proximité de l’Ecole de la Gendarmerie à Faladiè.

La nouvelle est tombée dans l’après-midi du vendredi dernier. Un camion aurait dérapé en écrasant tout sur son passage à Faladiè en CVI du District de Bamako sur la route nationale N°7 (RN7) à proximité de l’Ecole de la Gendarmerie. L’information a été divulguée par le Ministère des Transports et des Infrastructures sur sa page Facebook.

Dans ce communiqué, il a informé l’opinion publique nationale qu’un accident grave de la circulation s’est produit, ce vendredi 1er septembre 2023 aux environs de 15h30. C’est un camion en venant de Senou qui a fini sa course sur les bordures et balayant tout ce qui était sur son chemin. Notamment des motocyclistes, cyclistes et conducteurs de voitures circulant à sa droite.

Le bilan provisoire de cette tragédie (au moment où nous mettions l’info sous presse) faisait était de 9 personnes tuées, 7 blessés, dont 2 graves et des dégâts matériels importants enregistrés. De même, dit ce communiqué, cet accident a causé la destruction de 12 motos, d’un (1) tricycle, de 3 camion, d’un (1) taxi et de 2 véhicules particuliers et que toutes les victimes ont été transportées à l’Hôpital du Mali.

Comme on pouvait s’y attendre, le Ministère a déclaré que la cause de ce drame serait l’excès de vitesse et la défaillance du freinage, chose très fréquente chez les poids lourds. Il a ainsi présenté au nom du Gouvernement, ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et a souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Par la suite, la Ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo Touré s’est rendue au chevet des blessés à l’hôpital du Mali pour apporter la compassion des plus hautes autorités et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Elle a aussi signifié que tous les frais de prise en charge des blessés seront assurés par les autorités de la Transition.

Triste nouvelle pour la presse malienne, parmi les personnes décédées, y figuraient l’unique fils de 21 ans de notre consœur, Directrice de Publication du journal ‘’Tribune Libre’’, Hawa Kartio Berthé. C’est une foule nombreuse qui a accompagné samedi après-midi, notre fils à sa dernière demeure au cimetière de Dianéguela.

Que son âme repose en paix ainsi que celles de toutes les victimes !

Par Mariam Sissoko

