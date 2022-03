Un véritable exploit que celui réalisé par le commissaire divisionnaire Ibrahim Kébé et ses hommes de la police de l’air. En effet, dans la nuit du 22 au 23 février 2022, vers 22 h, une valise suspecte a été repérée par les policiers en service à l’Aéroport, la suite est connue. Une fouille minutieuse fera découvrir dans les recoins de ladite valise deux emballages en aluminium pesants, dont les contenus livreront leur secret après une analyse d’échantillons prélevés. Il s’agit bien de la cocaïne, d’un poids de 4 kg 300 g, y compris l’emballage, d’une valeur de 107 millions de F CFA, en partance pour Paris. Deux suspects ont été arrêtés, tous maliens, et dont le sort est remis entre les mains de la justice.

À cette occasion, le directeur de la police aux frontières le contrôleur général Boubacar Sidibé a, au nom du directeur général de la police nationale félicité les éléments du commissariat de police de l’Aéroport et les a exhortés à plus de vigilance et d’engagement. Tant le directeur de la police aux frontières que le commissaire de police de l’Aéroport, le commissaire divisionnaire Ibrahim Kébé, tous ont exhorté la population à la collaboration aux renseignements, et surtout d’éviter de voyager avec des colis provenant d’expéditeurs inconnus.

Commentaires via Facebook :