Bamako/Centrale de Balingué : Un commissaire de police et un élément de la garde nationale cités dans un réseau de vol de carburant

Au Mali, en dépit de la crise énergétique qui frappe de plein fouet le secteur économique, certains agents de l’administration malienne s’adonnent encore au vol du carburant destiné à alimenter les groupes électrogènes. Un commissaire de police en fuite et un agent de garde nationale mis en cause dans un vol de carburant à la centrale électrique de Balingué à Bamako.

« Un réseau de voleurs de carburant a été démantelé à la centrale de Balingué en possession de 24 bidons remplis de gasoil », a déclaré la société énergie du Mali dans un communiqué publié le week-end passé. Si l’annonce du démantèlement de réseau n’a pas surpris l’opinion malienne mais c’est surtout la découverte de l’identité des voleurs qui a offusqué les maliens. Selon le communiqué, les mises en causes dans cette affaire sont, entre autres, un commissaire de police, un agent de la garde nationale, trois employés de la société ‘’ SES SMART ENGERIES’’ et un agent de la société de de surveillance et de gardiennage (NATAN). Au moment où nous mettons en ligne cette information, toutes personnes impliquées dans ce réseau de vol de carburant ont été mis à la disposition des enquêteurs, à l’exception du commissaire de police qui, selon l’EDM, reste introuvable. C’est-à-dire le commissaire de police a pris la poudre d’escampette. La société Energie du Mali a salué le professionnalisme des éléments de la garde nationale en poste dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024 à la centrale de Balingué, grâce à qui les présumés auteurs de cette forfaiture ont été appréhendés. Une information judiciaire a été ouverte au niveau du tribunal de grande instance de la commune II pour élucider cette affaire qui continue de choquer l’opinion malienne.

Trois personnels de l’hôpital Sominé Dolo arrêtés

Pendant que la justice cherche à élucider le vol de carburant, le Ministre de la Santé et du Développement Social, le Colonel Assa Badiallo Toure, informe l’opinion nationale que trois personnels de l’hôpital de Mopti ont été arrêtés en flagrant délit de vol de carburant par une patrouille de la gendarmerie. « Nos Services ont appréhendé en flagrant délit de vol de carburant, trois membres du personnel dudit hôpital qui sont d’ores et déjà mis à la disposition de la justice », a indiqué madame le ministre dans son communiqué. Selon le communiqué du Directeur général de l’hôpital Sominé Dolo de Mopti, la patrouille de la gendarmerie a intercepté les voleurs de carburant dans la nuit du 16 au 17 septembre à Sévaré. « La gendarmerie a intercepté deux agents de l’hôpital dont un chauffeur et un maintenancier en possession de six bidons de 20 litres de gasoil à bord d’une ambulance de garde. Le lendemain, un troisième agent a été mis en cause dans ce vol », a précisé le Directeur de l’hôpital, Dr Oumar Guindo. Comme dans le cas de Bamako, une information judiciaire a été ouverte par la justice à Mopti pour faire la lumière autour de cette affaire. Le département de la santé fait un constat d’amertume. « En dépit des efforts pour assurer la continuité de la fourniture de l’électricité aux structures de Santé (CSCOM, CSréf, Hôpitaux…), le département constate avec amertume que des individus peu scrupuleux, essayent de se servir dans les stocks de carburant destinés aux établissements de santé », a constaté le ministère, qui met en garde toute personne qui « sera appréhendée en possession des biens publics relevant de son département, répondra de ses actes devant la justice ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

