Découverte d’un corps sans vie à Kati Sanafara Attbougou La victime est un conducteur de mototaxi… Des marques de couteau visibles sur sa poitrine

L’information a fait le tour des réseaux sociaux et faisant état d’un conducteur de mototaxi abattu par des bandits armés vers 6 h du matin, le 16 janvier 2024 à Kati Sanafara Attbougou. Nous avons voulu en savoir davantage.

Le Lundi 15 janvier 2024 aux environs de 08 heures, le commissariat de Kati-Coura (ex-1er arrondissement de Kati) a été alerté par la population environnante de ce qu’un corps sans vie d’un homme serait au niveau de Kati-Sanafara ATTBougou.

Très rapidement, en enquêteur averti, les lieux ont été bouclés sur ordre du commissaire ADAMA FANÉ en charge dudit commissariat, afin que la scène du crime ne soit pas souillée et permettre l’intervention de la Police Scientifique et Technique (PST).

Une enquête a évidemment été ouverte pour faire la lumière sur cet acte de violence, confirmé par les premières constatations de l’équipe dirigée par le Commissaire de Police Ramata Sissoko, chef de la voie publique envoyée sur les lieux.

Selon nos sources, l’équipe de constatation de la Police de Kati-Coura a trouvé le corps sans vie d’un homme de teint noir et mesurant 1,60 mètre de long, portant un t-shirt rouge, une jacket en noire en dessus et un pantalon chocolaté. Des marques de poignard et/ou d’un objet pointu étaient visibles sur sa poitrine. Il ne s’agissait nullement, en tout cas, de traces de balles provenant d’une arme à feu. Nullement !

Informés à leur tour, les Sapeurs-pompiers ont transporté la dépouille à la morgue de l’hôpital de Kati où la mort fut officiellement constatée par le Médecin de garde selon lequel, le décès remonterait à environ quelques heures du matin.

Le crime parfait n’existe pas, dit-on.

La victime avait un sac contenant deux téléphones. L’exploitation de ces appareils ont permis de découvrir l’identité et les parents du malheureux.

Il se nomme Bourama Ballo, âgé de 26 ans, domicilié à Kati Sanafara. Célibataire sans enfant, Conducteur de Moto-taxi.

Selon ses parents, il conduisait sa mototaxi souvent jusqu’à l’aube. Et l’engin a disparu.

Tout corrobore donc: notre mototaxi man a été piégé par quelqu’un se faisant passer pour un client qui l’a ensuite amené sur le lieu du crime, plus précisément dans la mangueraie de Kati-Sanafara Attbougou, un vaste espace bordé de manguiers, plongé dans le noir, faute d’électricité et loin des habitations. De toute évidence, l’assassin assis à l’arrière, a plusieurs fois poignardé sa victime au poitrine. Le malheureux s’est alors effondré et son bourreau s’est emparé de son engin et a disparu laissant derrière lui un corps sans vie.

Mais dans la précipitation, il a oublié le sac qui contenait le téléphone et autres objets.

Le dossier, qualifié d’assassinat avec arme blanche, est actuellement en enquête au niveau du commissariat de Police de Kati-Coura.

A suivre

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#

