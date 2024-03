En plein vol, une dizaine de voyageurs projetés au plafond après un incident

La situation est d’autant plus préoccupante pour Boeing qu’elle intervient dans un contexte de retards de livraison de ses modèles phares, les 737 Max et les 787, en raison de divers défauts de fabrication. Ces retards ont un impact significatif sur les compagnies aériennes, à l’instar de United Airlines, qui a vu son expansion et ses opérations perturbées par la réception de moins d’appareils que prévu.

Les témoignages des passagers du vol Sydney-Auckland décrivent une scène de chaos et de peur, illustrant l’importance vitale du respect des consignes de sécurité, comme le port de la ceinture de sécurité. Cette expérience souligne la fragilité des routines de vol et rappelle que la sécurité en aviation est une priorité constante. Les incidents récents mettent en lumière les défis auxquels est confronté le secteur aéronautique, en particulier Boeing. La série de mésaventures soulève des questions sur la sécurité et la fiabilité des avions modernes, nécessitant une vigilance continue et des améliorations constantes pour garantir la sécurité des passagers et maintenir la confiance dans le transport aérien.