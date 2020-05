L’opération économique Madiani Dramé, très connu dans le grand marché pour le convoyage des marchandises en provenance des pays asiatiques notamment la Chine, vient d’être assigné en justice pour “escroquerie et confiscation de marchandises” par un collectif d’opérateurs économiques.

L’information de l’assignation devant le Tribunal du commerce du nommé Madiani Dramé nous a été donné hier par l’une de ses victimes, qui préfère garder l’anonymat. Selon lui, nombreux sont nos opérateurs économiques qui jettent leur dévolu sur l’intéressé pour le convoyage de leurs produits au Mali.

“Dramé et ses partenaires ont des entrepôts en Chine, une fois que nous achetons nos produits, ils sont stockés chez eux pour nous être envoyés au Mali. Mais problème ! Madiani n’est pas un partenaire fiable car à chaque fois que nos partenaires chinois nous donnent le poids du conteneur et les frais d’envoi, nous constatons qu’il fait augmenter les prix d’envoi à sa guise, sans aucune base légale. Et il ne donne aucune raison.

Nous sommes très nombreux dans cette situation et si tu ne payes pas ce qu’il te propose, il confisque ta marchandise”, regrette l’une de ses victimes.

“Malgré que la partie chinoise ait tout clarifié quant au poids de ma marchandise et le prix d’envoi convenu, Drame ne veut rien entendre”, a déploré un autre commerçant. C’est partant de cette situation que ses présumés victimes se sont regroupées en collectif pour porter plainte contre l’intéressé.

“Nous voulons juste être remis dans nos droits, rien d’autre car nos activités sont à l’arrêt tandis qu’il est obnubilé par l’argent”, a regretté un des plaignants.

Joint par nos soins, Madiani Dramé se dit serein et affirme n’avoir pas à faire avec ceux qui ont porté plainte contre lui. “Le travail que nous faisons répond à des principes et nous ne faisons qu’appliquer cela. D’ailleurs, je ne connais même pas ceux qui ont porté plainte”, nous a répondu l’intéressé. En tout cas, les plaignants sont déterminés et ne comptent ménager aucun effort sur le plan judicaire afin qu’ils soient remis dans leurs droits, le plus vite possible. “Cela va de l’intérêt de nos efforts et de la crédibilité de nos clients à notre égard” a ajouté l’un des plaignants.

Kassoum THERA

