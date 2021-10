Faits Divers : Dépravation des mœurs : Les limiers du 5e Arrondissement infiltrent les réseaux de Adama Djan

Ce que le commissariat de police du 5e Arrondissement vient de réaliser, est un véritable coup de pieds dans la fourmilière de la prostitution, dans le district.

Dans le cadre de la lutte contre la dépravation des mœurs, les enquêtes ouvertes au niveau dudit commissariat de police se poursuivent et n’ont, visiblement, pas fini de nous livrer tous leurs secrets. Des investigations menées de mains de maître par les limiers du 5e, ont conduit dernièrement à l’interpellation et à l’audition de plusieurs personnes dont le sieur Adama djan tombé dans les filets de la police en même temps que des jeunes dames contre lesquelles pèseraient de graves soupçons de complicité. Selon la page facebook du parquet de la commune IV qui donne l’information, les enquêtes se poursuivent actuellement pour déterminer le niveau d’implication de chacun. En attendant les personnes interpelées ont été toutes confiées à leurs avocats à charge de les présenter aux enquêteurs en cas de besoin”.

Selon les mêmes sources, c’est suite à des dénonciations, que des groupes whatshap de proxénètes et de prostitutions organisées sur fond d’exploitation sexuelle, ont été infiltrés par les éléments du commissariat du 5e arrondissement. Ce qui a permis l’interpellation de plusieurs personnes qui n’ont pu se défendre contre les accusations de la commission des faits reprochés, notamment l’offre rémunérée de service sexuel organisée autour de filles mineures, majeures et parfois mêmes de femmes mariées. Aux dernières nouvelles, deux (2) groupes ont pu être démantelés et les responsables placés actuellement en garde à vue.

Cette affaire vient marquer, si besoin est, la détermination du parquet de la commune IV à assainir les réseaux sociaux investis, chez nous, par des individus peu recommandables…

“Merci à tous ceux qui apportent leur concours au succès de cette lutte pour la restauration de nos valeurs. On ne pourra probablement pas éradiquer le phénomène mais on le fera au moins reculer. Sinon tout au moins ceux qui s’y adonnent, le feront en étant cachés désormais et non plus jamais ouvertement et publiquement comme c’est le cas actuellement”, a déclaré un officier de police judiciaire.

Papa Sow/Maliweb.net

