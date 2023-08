En dépit des efforts et de la vigilance des policiers et aussi bien que des citoyens pour décourager les voleurs dans les quartiers de Bamako et ses environs, les délinquants ne sont pas prêts à mettre fin à leurs agissements déplorables au détriment des paisibles citoyens dans la cité . Les policiers des différents commissariats de la ville à leur niveau, ne laissent pas non plus le champ libre dans la commission des infractions. Rares sont les jours qui passent sans que la police ne mette hors d’état de nuire des bandits plus ou moins dangereux dans la ville de Bamako et ses alentours.

Ils (les voleurs) sont toujours surpris d’apprendre, une fois interpellés, qu’ils existent des policiers teigneux et déterminés à mettre fin à leurs agissements. C’est le cas de ce jeune voleur qui, en deux nuits, au cours de deux opérations distinctes en un même lieu, a dérobé différents objets chez son voisin dans une famille du secteur de Koulouba. Mais il n’aura pas le temps de jouir de son butin, car il a été arrêté le lendemain par les policiers du commissariat de Koulouba que dirigent le commissaire divisionnaire Santigui Kamissoko et son adjoint le commissaire Abdoulaye Diabaté.

Le voleur que les limiers ont mis hors d’état de nuisible sévissait dans les secteurs du quartier perturbé, en Commune III de Bamako. Ce sont des lieux où il a longtemps troublé la quiétude de la population avoisinante. Il s’agit de M. Diallo. La vingtaine d’années, ce jeune réparateur de téléphones s’était mué en voleur. Selon les sources, il volait ce qui lui tombait sous la main pour ensuite le revendre à un prix dérisoire. Le plus souvent, les victimes étaient des voisins plus ou moins immédiats.

Après avoir longtemps excellé dans cette activité illicite, la chance a fini par l’abandonner après une de ses opérations qui avaient pourtant été un succès. Et depuis, le réparateur d’un autre genre se trouve derrière les barreaux. Son interpellation est survenue suite à une plainte de I. Sogoba. Ce propriétaire de magasin, non moins son voisin, a été victime de son agissement le 19 juillet dernier.

Cette nuit-là, aux environs de 21 heures, M. Diallo s’est rendu dans le magasin et s’est accaparé du disque d’enregistrement dont la perte n’a été constatée qu’après son passage. Quelques jours après, soit précisément le 28 juillet, le voleur est revenu sur ses pas pour récidiver. Et cette fois-ci, c’était pour s’emparer de la moto de son voisin stationnée dans la cour de la concession aux environs de 5 heures du matin.

Après avoir pris la moto, il mit le cap sur le marché de Médina-coura et l’a vendu à 75.000 Fcfa. Entre-temps, la victime qui n’avait pas digéré le premier vol avait approché les policiers pour déclarer les vols d’appareils et d’engin dont il avait été victime. Le suspect avait remis à la police des images d’enregistrement sur effectué, on pouvait voir la silhouette du suspect. L’exploitation de ces vidéos a conduit les enquêteurs au jeune Diallo. La traque venait de commencer pour lui sans qu’il le sache et il n’aura pas le temps de savourer son butin.

Les limiers ont mis en branle leur machine de recherche avant de le cueillir bonnement dans son escapade nocturne. Sur les lieux, il est interpellé, puis conduit dans les locaux pour y être entendu. Interrogé sommairement, sans ambages le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés. La cause étant entendue pour lui, les limiers n’ont pas laissé trainé celui-ci sur leur table. Et les heures qui ont suivi, son dossier à atterri sur la table du parquet du Tribunal de la Commune III, où il a été placé sous mandat de dépôt pour « vol de moto et de matériels informatiques ».

Tiedié DOUMBIA

