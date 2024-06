“Bon débarras !” C’est le ouf de soulagement de la population de Kalaban-Coro ADEKEN de se voir enfin débarrasser de cette maison de toutes les dérives sexuelles !

Fortement décriée par la population de Kalaban-Coro Adeken pour dépravation, prostitution et autres déviances sexuelles, la maison servait en effet de refuge à tous les genres pourvu qu’ils soient dans la dérive et les interdits.

Les membres de ce démoniaque réseau se sont installés dans un appartement loué ici pour les besoins de la cause. Se trouvaient à l’intérieur et à profusion, tous les genres sexuels: homosexuel(les) – lesbiennes et gays, drogue, alcool, chicha… L’atmosphère était toujours brumeuse, empreinte de vapeurs chargées et même Satan lui-même réfléchissait par deux fois avant de franchir les portes de cette maison du diable. Mais tout va changer ce samedi 1er juin 2024 aux environs de 12h.

Ce jour-ci, la population de Kalaban-Coro ADEKEN sortit en masse dans la rue et se rassembla devant une maison à étage non loin de la Discothèque (CIKA) dans le quartier (Kalaban-Coro ADEKEN).

Vos Serviteurs, Bamananden du Journal Kojugu Kelebaa, Idriss Martinez du MEDIATIK TV et VÉRITÉ MALIENNE ont été sollicités par les témoins et la population.

À notre arrivée, etaient présents une forte équipe d’intervention de la police de Baco-Djicoroni ACI, des agents de protection civile ainsi qu’une foule compacte.

Selon les informations recueillies sur place, une fille dénommée (DJÉNÈNI) habitante dudit quartier venait d’être transportée à l’hôpital suite à une agression sexuelle ayant occasionné chez elle une blessure et des saignements au niveau de sa partie intime.

Des témoignages ont également fait cas de la présence dans cette maison du diable, d’homosexuels de tous genres (gays, lesbiennes) et de prostitué(es), au masculin comme au féminin…

Et qu’était-il donc arrivé à la nommée DJÉNÈNI (17 ans), avions-nous interrogé ?

Cette dernière habite juste à côté chez ses parents et… Nous avions décidé de nous rendre sur place. Elle était et voici son témoignage.

NANA a introduit un objet en moi

“J’ai été entraînée et convaincue par la dame NANA qui habite dans la même rue. Arrivée chez elle, j’ai voulu l’attendre dehors mais elle m’a ordonnée avec insistance de la suivre jusque dans sa chambre. Elle m’a dit qu’elle voulait discuter avec moi. Il y avait à ses côtés des bouteilles d’alcool et de la Chicha… Elle a commencé à fumer et boire de l’alcool devant moi. J’ai eu peur. Mais me disant qu’elle était une femme comme moi, je ne devrais pas craindre d’acte de violence sexuelle de sa part. J’ignorais ce qu’elle me réservait. Elle a commencé à toucher mes jambes, mes seins, mes cuisses… Là, je lui ai dit que je rentre et je me suis levée pour partir.

Elle m’a attrapée de toutes ses forces et m’a menacée de mort avec une paire de ciseaux. J’ai eu peur. Elle a commencé à me déshabiller, à mordiller mes seins… Elle a ensuite fait sortir un objet ayant la forme d’un sexe masculin. Elle l’a lubrifié avec sa salive et l’a ensuite introduit en moi… J’ai senti une douleur indescriptible. J’ai commencé à saigner. Alors, j’ai crié. Mais personne n’a entendu. Elle a continué en faisant des mouvements de va-et-vient. Je crois avoir perdu connaissance un moment. J’avais le vertige…

J’ai entendu par la suite quelqu’un frappé à la porte qui était fermée à clé. Je ne me suis même pas rendu compte, qu’elle est allée ouvrir.

Un homme est entré. Elle la appelé “DJELIBA”.

Après leur entretien elle a remis le sexe plastique à ce dernier. Elle m’a ensuite laissée partir. Je criais et pleurais. Le nommé DJELIBA me suppliait de ne pas la dénoncer à la police.

Une fois dehors, j’ai remarqué que les passants et voisins me regardaient de manière bizarre. Je titubais et saignais… Alors, ils ont appelé les services des Sapeurs-pompiers qui sont venus me transporter à l’hôpital où j’ai reçu les premiers soins. Selon le constat des médecins, jai eu une déchirure de l’hymen et plusieurs lésions vaginales”.

Les suspects arrêtés

Il nous revient que la dame répondant au nom de Nana, Lesbienne et proxénète, avait pris la fuite. Mais pas pour longtemps. DJELIBA aussi.

Mais quel soulagement pour la population riveraine de se voir débarrasser de ce nid de déviants! Leur plus grande inquiétude était de voir leurs progénitures, à l’image de DJÉNÈNI, tomber dans leurs pièges. Mais c’est désormais fini.

La police de Baco-Djicoroni ACI a fait le ménage !

En moins de 24h. Une équipe de la section de la Brigade de Recherche (BR) de la Police de Baco-Djicoroni ACI, sur ordre de son Commissaire Principal, Mr.SOGOBA, a pu arrêter la suspecte ainsi que son complice du nom de DJELIBA.

Elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon les parents de la victime.

Une perquisition a permis de découvrir la paire de ciseaux ainsi que le drap tâché du sang de la vierge. Mais le sextoys (sexe en plastique) a disparu, du moins, dans un premier temps.

DJELIBA avait prétendu l’avoir remis à une dame… On est manifestement en face d’un réseau.

Les éléments de la Brigade de Recherche du Commissariat de Baco-Djicoroni ACI ont pu interpeller cinq (05) autres personnes et à la suite, d’autres sextoys de même nature. Ce sont donc au total trois (03) pénis en silicone qui ont été saisis en plus du drap tâché de sang et de la paire de ciseaux, soit assez d’éléments de preuves !

Les suspects ont été déférés devant le Procureur du tribunal de Grande instance de la commune V du District de Bamako ce mercredi 06 juin 2024, du travail propre.

Sous les pluies de critiques, des proposions et autres que nous ne cesserons d’émettre à l’encontre des policiers et les autorités policières, nous ne manquerons cependant de saluer les réussites.

Aw ni thié, héré bara la

Bamananden Journal Kojugu kelebaa #JKK#

Commentaires via Facebook :