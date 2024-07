A Kalabancoura, les résidents ont été pris de court lorsqu’ils ont découvert que leur voisin, un marabout respecté de la communauté, était impliqué dans un réseau de vols de motos. Cette révélation a ébranlé la tranquillité de la localité, où le marabout était autrefois considéré comme un homme pieux et respecté.

Depuis plusieurs mois, des habitants de Kalabancoura signalaient des disparitions mystérieuses de motos pendant la nuit. Malgré les efforts des autorités locales pour traquer les voleurs, aucun indice tangible n’avait été découvert jusqu’à présent.

L’affaire a pris une tournure inattendue lorsque des voisins du marabout ont commencé à remarquer des activités suspectes dans sa concession. Des personnes entraient et sortaient discrètement à des heures inhabituelles, transportant des pièces détachées de motos et des outils de réparation.

Pris de suspicion croissante, certains voisins ont décidé de mener leur propre enquête discrète. Leur vigilance a porté ses fruits lorsqu’ils ont découvert un entrepôt clandestin rempli de motos volées et de pièces détachées, caché dans la propriété du marabout.

La révélation a provoqué un choc parmi les habitants de Kalabancoura, qui avaient une grande confiance envers le marabout. Beaucoup se sentent trahis et déçus, incapables de croire que quelqu’un qu’ils considéraient comme un guide spirituel puisse être impliqué dans de telles activités criminelles.

Suite à la découverte, le marabout a été arrêté par les forces de l’ordre et emprisonné. Les autorités mènent actuellement une enquête approfondie pour déterminer l’ampleur de son implication dans le réseau de vols de motos et identifier d’autres complices éventuels.

Cet incident a eu un impact profond sur la communauté de Kalabancoura, remettant en question la confiance et les relations sociales. Les résidents sont désormais plus vigilants et conscients des personnes et activités suspectes dans leur voisinage.

L’affaire du marabout parrain des voleurs de motos à Kalabancoura illustre la complexité des relations communautaires et la fragilité de la confiance. Elle souligne également l’importance de la vigilance citoyenne et de la coopération avec les forces de l’ordre pour maintenir la sécurité et l’intégrité au sein des quartiers urbains.

Mohamed Keita

Commentaires via Facebook :