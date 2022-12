Depuis le 30 septembre 2022, Diaguiné jeune chauffeur d’un huissier de justice a signé un engagement avec son employeur où il ne perçoit que la somme de 10 000 F CFA. Il était initialement payé à 35 000 F. Selon l’attestation d’engagement, dont la plateforme Kenakanko et le journal Mali Tribune ont reçu la copie lors de la dénonciation par un proche de Diaguiné, la trêve prend fin jusqu’en décembre 2023. Jusqu’en décembre 2023, Diaguiné ne sera payé qu’à la somme de 10 000 F CFA par son patron, huissier de Justice.

Diaguinè travaille chez l’huissier en question à peine quelques mois. Un jour, son patron l’envoie avec la moto de sa propre épouse à Guouana, un quartier périphérique situé derrière Garantiguibougou à Bamako. Diaguinè prend la moto et s’en va. C’était pour prendre un des petits enfants de l’huissier pour l’amener à Kalaban, chez lui. En cours de route, selon le cousin de Diaguiné qui nous raconte les faits, Diaguiné est tombé sur des bandits. Ces derniers, toujours selon le même cousin, l’ont fait tomber de la moto et sous la menace d’une arme, sont partis avec son téléphone portable, la clé de la voiture et une certaine somme d’argent), a raconté son cousin. Ils sont partis avec la moto aussi, a-t-il dit.

10 000 F CFA/mois

« La perte de la moto qui appartenait à la femme de l’huissier n’a du tout passé. Une fois Diaguiné rentré, il a été décidé qu’il va payer la moto », a confié une de nos sources. Pour le faire payer, la moto a été évaluée à 400 000 F CFA. Et ils ont fait signer entre le jeune Diaguiné et la femme de l’huissier, un engagement sur attestation. Le jeune s’engage à payer la somme de 400 000 F CFA en raison de 25 000F CFA par mois à la femme de l’huissier sur un salaire de 35 000F. Soit les 71 % de son salaire. L’attestation d’engagement dont nous détenons copie par le biais du cousin, commence le 30 septembre et prend fin en décembre 2023. Il a déjà payé deux mois au moment où nous mettons cet article sous presse.

Plus loin sur la copie de l’attestation d’engagement qui lie Diaguinè à la femme de l’huissier, le jeune signe ou on l’a fait signer que même après rupture de contrat de travail entre lui et l’huissier, il s’engage à continuer cette modalité de paiement de 25 000 F CFA par mois.

Abu et violation de droit

Selon M. Diarra, un magistrat du tribunal du travail, à qui nous avons montré une copie de l’attestation d’engagement entre Diaguiné et la femme de l’huissier commissaire, a fait savoir que « ce doucement n’est pas du tout valide », a-t-il sermonné. D’abord le Smig (salaire minimum interprofessionnel garanti), n’est pas atteint, dit-il pour rappeler qu’au Mali, cela est de 40 000 F, « donc inacceptable qu’on embauche quelqu’un en dessous de cela », explique-t-il. En plus de cela, prélever la somme 25 000 F sur un salaire de 35 000 F, c’est trop, ont affirmé le magistrat et Abou Traoré un jeune leader pour le Droit des travailleurs contractuel. A en croire ce dernier, avec un permis de conduire, on est embauché à la catégorie D dans la fonction publique et le salaire minimale sans les primes et indemnités, c’est 44 000 F. Cela sans tenir compte des frais de mission, a dit Abou Traoré. Un chauffeur nous confie qu’avec un permis de conduire (Poids lourd), minimum on est payé à 60 000 F et peut aller souvent jusqu’à 100 000 F et allant de 7h30 à 18h. Ce qui est le plus inacceptable pour le jeune Diaguiné, selon son cousin, c’est prélèvement de la somme de 25 000 sur les 35 000 F de son salaire. Pour lui, son ami est devenu ‘’un chauffeur-esclave de son patron’’.

Ces dénonciations ont été faites sur la plateforme Kenekanko. Une plateforme de lutte contre la corruption et la violation des Droits humains. La plateforme est aussi, une application téléchargeable sur Play store

