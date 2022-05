Peu avant 22 heures, une collision entre un autocar et une moto a fait un mort. Le conducteur de moto n’a pas survécu à la violence du choc. Les gendarmes procédaient encore aux constations sur place pour tenter de déterminer les circonstances et les causes de cet accident mortel.

Les sapeurs-pompiers du Centre de secours de N’Tabakoro ont tout fait en arrivant sur les lieux mais, malheureusement, ont dû se résoudre, et l’ont déclaré décédé.

Une Toyota renversée sur le toit :

5 blessés

Cinq passagers ont été blessés à la tête et / ou ont présenté des fractures lors d’un accident qui a provoqué le renversement de sa voiture lundi aux environs de 18h00 à Tonga, commune rurale de Méguétan cercle de Koulikoro. Les circonstances de l’accident demeurent nébuleuses pour le moment. Toutefois, la thèse de conduite avec les facultés affaiblies ne serait écartée. Tout comme la perte de contrôle occasionnée par la vitesse ou l’assoupissement.

Un véhicule de marque Toyota 4runner s’est retrouvé sur le toit. Il aurait fini sa course en effectuant un tonneau dans les ravins. La victime furent évacuées au Centre de santé de référence de Koulikoro.

Vendredi aux environs de 20h00 entre Samaniana et Djoliba, un accident entre une voiture de marque Toyota Prado qui quittait Bamako pour Kangaba et un camion benne roulant dans le sens inverse a fait 4 victimes au total dont 2 inconscientes avec des fractures ouvertes et traumatismes crâniens. Parmi les occupants de la voiture Toyota Prado figure un Mauritanien. Deux victimes coincées dans la voiture Toyota Prado dont le Mauritanien ont été soustraites par les secours de Samaniana.

