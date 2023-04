Le banditisme urbain et interurbain en période de fête : La pauvreté est-elle la source de ce phénomène ?

Comme une tradition pendant les périodes de fêtes les jeunes, filles et garçons s’affairent pour satisfaire leurs désidératas. Ainsi Bamako, la capitale, devient une jungle où règne la loi du plus fort, pourvu que les instincts passionnels soient satisfaits. Le phénomène s’étend aujourd’hui dans les grandes agglomérations et même au cours des voyages. En effet, Pendant que certaines personnes travaillent pour gagner leur pain, d’autres empruntent la voie la plus tortueuse, consistant à s’accaparer des biens d’autrui pour remplir leurs poches et subvenir aux besoins de leurs petites amies ou de leurs petits amis. Que doivent faire les autorités pour minimiser le phénomène surtout à la veille de cette fête ?

En effet, pendant les périodes festives les braquages et autres cambriolages se multiplient dans le district de Bamako et ses environs et même sur les routes nationales. Les vols à mains armées deviennent le lot quotidien des usagers et les services de sécurité sont souvent débordés par les plaintes et autres incriminations. A titre d’exemple, au grand marché de Bamako, à la veille de la fête les citoyens sont victimes de vol le jour et de braquage la nuit et ce phénomène est presque quotidien. En effet, plusieurs personnes se font dépouiller de leurs biens tels que les téléphones portables, l’argent, les marchandises. Le marché semble être leur lieu de prédilection, parce qu’attirant particulièrement des individus malintentionnés, à la recherche du gain facile et de victimes peu averties et très souvent naïves.

Un autre danger est le braquage de bus, car il faut savoir qu’au Mali pendant les fêtes surtout la fête de ramadan et celle de Tabaski permettent à beaucoup de citoyens de retourner au bercail. Les maliens dans une relative majorité retournent dans leurs villes ou villages d’origine pour fêter en famille. Et c’est ces périodes qui sont choisies par les braqueurs pour cambrioler les passibles passagers, en voyage dans des bus. Souvent leur mode opératoire est violent, car ils utilisent des armes blanches comme souvent des fusils d’assaut. Ils contraignent les passagers et leurs conducteurs à s’arrêter et tous les passagers sont systématiquement fouillés et dépouillés de tous leurs biens

Un autre phénomène angoisse les citoyens pendant les fêtes, c’est l’incivisme des jeunes qui souvent tombent à bras raccourci dans des pratiques peu recommandables provoquant souvent des incidents et même des accidents de circulation. En effet, des jeunes souvent sans permis de conduire et sans maitrise du code de la route prennent se jettent dans la circulation avec des voitures de leurs parents et causent souvent des accidents ou sont victimes d’accidents. Lors de ces fêtes, la consommation de boissons alcoolisées est en vogue, surtout au niveau des jeunes. Ce qui est aussi une source d’accidents graves pouvant causer des dégâts matériels et même des pertes en vies humaines.

En somme, pendant ces temps-ci il est important de demeurer vigilant, et cela pour le plus grand bonheur des usagers et des paisibles citoyens. Bonne fête de l’Aïd El Fitr à toute la communauté musulmane.

Oumou SISSOKO

Commentaires via Facebook :