Dans sa mission de lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes, le Commissariat de police du 16ème arrondissement, dirigé par le Commissaire principal de police Yaya Niambélé, vient de mettre le grappin sur le parrain du trafic de drogue de la capitale, Seydouba, activement recherché par plusieurs unités d’enquêtes car son cartel est certainement l’un des principaux réseaux d’écoulement de la drogue à Bamako et environs. Ce qui lui a permis d’échapper plusieurs fois aux différentes arrestations en trouvant refuge dans certains pays voisins, notamment la Guinée et le Sénégal.

De sources proches du dossier, le baron Seydouba a été arrêté par les éléments du Commissariat de police du 16ème arrondissement au cours d’une de leurs opérations dans le cadre de la lutte implacable contre les distributeurs de substances hallucinantes. Conduit dans les locaux du Commissariat pour des investigations plus poussées, il a tenté de corrompre les enquêteurs en leur proposant la somme de 500 000 Fcfa afin de se tirer d’affaire et continuer à exercer impunément ses activités. Pour montrer sa bonne foi, il a demandé à un de ses complices de lui apporter l’argent sur place. Ce dernier a été arrêté à son tour et les 500 000 Fcfa ont été consignés comme preuve de corruption d’un agent dans l’exercice de ses fonctions. Preuve remise au tribunal sous scellé et versée dans les dossiers. Ensuite, plusieurs autres complices ont été démasqués et arrêtés.

Selon nos sources, il s’agissait sans doute d’un véritable réseau de trafic. Ainsi, l’arrestation du parrain et quelques complices a rompu la chaine de distribution des drogues. Conséquence, les activités dans ce domaine sont moins intenses actuellement, révèle nos sources.

Aussi, tous les dossiers dans lesquels sont cités Seydouba et complices ont été rouverts et transmis, le jeudi 9 juin dernier, au Parquet de la Commune I. Et tous les suspects ont été immédiatement placés sous mandat dépôt.

Boubacar PAÏTAO

