Mali : La police interpelle vous est voleurs présumés d’installations solaires dans les champs

Le commissaire principal du commissariat de police de Niamakoro, Boubacar Doumbia et ses hommes viennent de mettre fin aux agissements d’un trio d’individus qui écumaient certains quartiers périphériques de Bamako.

Il s’agit de Enock, Soumi et Bourama, non moins leur récepteur. Âgés d’une trentaine d’année, ils ont longtemps troublé les activités maraîchères des populations des quartiers de Banankoro, Sanankoroba, Diatoula, Senou, Tabakoro et Nguana.

Contrairement au nombre de voleurs de leur acabit, les trois individus avaient un métier connu de tous dans leur voisinage. L’un est électricien, l’autre est boutiquier tandis que le dernier est employé de commerce. À l’image des bandits qui sévissent à Bamako, ceux de cette histoire ciblaient principalement les jardins et potagers des quartiers périphériques extraits. Ces jardiniers en savent quelque chose, eux qui ont été maintes fois victimes de ces vols.

Selon nos sources, ce sont des bandits notoires qui n’épargnaient pas les groupes électrogènes et hydrauliques, les batteries blindées, les panneaux solaires, les têtes de pompes de fourrage des champs ou les jardins maraîchers. Les tenanciers de quincaillerie spécialisés dans la vente de ses outils champêtres étaient également pris pour cible.

Dans la pratique, ils opéraient nuitamment dans des champs et jardins potagers pour braquer à main les occupants de l’armée qu’ils ligotaient ensuite en important ainsi tout objet les intéressant. Une fois l’opération terminée, le duo de voleurs n’avait aucun mal à les écouler tant la collaboration était étroite avec Bourama, leur récepteur.

L’opération policière aux termes de laquelle les trois sont tombés, a été rondement menée par une équipe de la brigade de recherches du commissariat, conduite par l’adjudant chef Aboubacar Sidiki Touré et ses éléments aguerris dans la traque des bandits de grand chemin. Suite à plusieurs plaintes pour des cas de vol et de cambriolage enregistrés ces derniers jours dans les zones maraîchères, une enquête a été ouverte et a permis, après enquête, l’interpellation des trois ressorties.

Parmi les suspects, Enock a été le premier interpellé par la police à la date du vendredi 2 août 2024. Une perquisition effectuée à son domicile à Banankoro a permis de retrouver un pistolet automatique avec des munitions, deux panneaux solaires avec ses convertisseurs, un groupe électrogène, une batterie blindée et des outils servant pour les opérations de désinstallation et de vols dont des cisailles, pinces, tenailles, clés à manettes, etc. Interrogé, le suspect s’est mis à table révélé être un voleur réputé des champs de culture et jardins potagers.

Il aurait à son compteur une quarantaine de champs et jardins potagers où il aurait mené ses opérations. Très loquace, il a dénoncé son complice Soumi ainsi que son récepteur Bourama. Ces aveux ont permis aux policiers d’interpeller ses derniers qui sont également passer aux aveux. La cause étant attendue, leurs dossiers sont renvoyés au parquet du tribunal afin qu’ils répondent de leurs actes.

Souleymane SIDIBE

