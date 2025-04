Pour tenter d’assassiner Donald Trump, il tue ses parents : l’effroyable plan de cet ado américain

Nikita Casap, un adolescent de 17 ans a été arrêté fin février dans le Wisconsin (États-Unis), soupçonné d’être l’auteur du meurtre de sa mère et de son beau-père.

ÉTATS-UNIS – Son parricide devait lui permettre d’atteindre le président des États-Unis. Nikita Casap, un adolescent âgé de 17 ans, est soupçonné d’avoir tué sa mère et son beau-père dans le but de viser ensuite Donald Trump, comme l’ont révélé des documents des autorités fédérales rendus publics et cités dimanche 13 avril par plusieurs médias américains dont CNN et le New York Times.

Le jeune homme a été arrêté fin février dans le Wisconsin pour plusieurs chefs d’accusation dont meurtre au premier degré et dissimulation de cadavres, après la découverte des corps sans vie de Tatiana Casap et Donald Meyer.

Dans des documents écrits et des SMS, les enquêteurs ont découvert que Nikita Casap appelait à l’assassinat de Donald Trump et au renversement du gouvernement américain. Selon les enquêteurs, le meurtre présumé de ses parents devait lui permettre d’obtenir les « moyens financiers et l’autonomie » nécessaires à la mise en œuvre de ce plan.

« Sauver la race blanche »

D’après l’enquête, la mère et le beau-père du garçon, âgés de 35 ans et 51 ans, ont été tués le 11 février. Ils ont été retrouvés morts des suites de blessures par balle le 28 février, après un signalement de la mère de Donald Meyer à la police. Nikita a été interpellé au Kansas le soir même, lors d’un contrôle routier. Il transportait avec lui 14 000 dollars en billets de 100, plusieurs milliers de dollars de bijoux et un revolver.

Dans son téléphone, les autorités ont découvert des informations relatives à l’« Ordre des Neuf Angles », une organisation décrite par la police comme « un réseau d’individus ayant des opinions extrémistes à caractère raciste et néonazi » ainsi que des photos d’Adolf Hitler. Des échanges faisaient également référence à un « manifeste concernant l’assassinat du président, la fabrication de bombes et les attaques terroristes », indiquent les autorités. Le jeune homme avait par ailleurs fait des recherches concernant l’utilisation de drones d’attaque.

Au-delà des éléments débusqués sur son téléphone, un document de trois pages retrouvé par le FBI indique que l’assassinat de Trump permettrait de « sauver la race blanche ».

D’après les enquêteurs, il aurait fait part de son projet à l’un de ses camarades de classe. Selon des messages retrouvés sur Telegram, il avait pour projet de se rendre en Ukraine après l’assassinat de ses parents et de Donald Trump. Il doit comparaître devant un tribunal du Wisconsin le 7 mai prochain.

Le président américain a déjà fait l’objet de deux tentatives d’assassinat durant la campagne. La première, le 13 juillet lors d’un meeting à Butler (Pennsylvanie), et la seconde à proximité du terrain de golf de West Palm Beach (Floride), où jouait le chef d’État en septembre dernier.

