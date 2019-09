Le commissaire divisionnaire du 3ème Arrondissement Abdoulaye Djiré et son équipe ont mis hors d’état de nuire, le 07 septembre 2019, quatre personnes pour recel, détention illégale de pistolets artisanaux.

Agés de dix-neuf à vingt-sept ans, S. Guindo, M. Diallo, M. Traoré et S. Konaté ont été arrêtés en possession de deux armes et deux couteaux N°06. Leur mode opératoire consiste à braquer et déposséder de paisibles citoyens de leur moto. Selon une source policière, les quatre présumés malfrats ont volé trois motos Djakarta et un téléphone portable de marque Itel.

Selon nos informations, la première moto de couleur café a été braquée à Médina-Coura et vendue au nommé S. Konaté à quatre-vingt mille francs FCFA. La seconde moto de couleur rouge a été braquée à l’Hippodrome près du Lycée «La Lumière» ; elle a été vendue à la même personne au même montant.

La troisième moto de même couleur que la première a été dérobée à Banconi Sourakabougouni et vendue à quarante mille FCFA au même receleur. Le téléphone portable, quant à lui, a été vendu au Rail Da au prix de vingt mille.

Accusés d’«association de braqueurs, vol, détention d’illégale d’arme à feu et recel», les quatre individus, qui sont pour la plupart des récidivistes, ont été remis au Tribunal de grande instance de la Commune II du district de Bamako.

Fatim B. Tounkara

Commentaires via Facebook :