Un pelage orange vif strié verticalement de noir, un don du ciel pour les tigres, ces prédateurs qui tentent essayent de passer inaperçus quand ils chassent. Cependant, les scientifiques britanniques ont percé le mystère de la couleur de leur pelage, un mystère qui les occupait depuis un petit moment, rapporte le Daily Mail. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue scientifique Royal Society Journal Interface.

En effet, les humains ont une vision «trichromatique» qui leur permet de voir les différents tons du rouge, du bleu et du vert. Mais les cerfs, principale proie des tigres, ne connaissent pas le couleur rouge.

Une étude menée par les chercheurs de l’Université de Bristol, en Angleterre, a utilisé des ordinateurs pour créer un monde vu depuis les yeux d’un animal qui ne peut distinguer le rouge et le vert. Grâce à cette recherche, il a été possible «d’établir les couleurs optimales pour la dissimulation et la visibilité», a expliqué John Fennell, responsable de l’étude.

