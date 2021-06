Ségou : Un guide pédagogique pour sensibiliser au changement climatique

Élaborer un guide pédagogique dans l’éducation à la prévention et à la lutte contre les changements climatiques, voici l’objectif d’un atelier de 10 jours qui se tient à Ségou. Une trentaine de personnes issues de l’Académie d’enseignement de Ségou, des services centraux et déconcentrés du département de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherches scientifique prennent part à cet atelier soutenu par l’Unesco.

Dans la dynamique de l’atteinte des Objectifs du Développement Durable, le gouvernement de la République du Mali a adopté la deuxième génération du Prodec qui s’articule autour de la Promotion de l’accès équitable et inclusif à une éducation de qualité pour tous.

Le ministère de l’Education nationale avec le concours de l’Unesco, a déclenché un vaste programme de révisions des curricula, de conception d’outils pédagogique et de formation des acteurs en lien avec l’éducation à la prévention et à la lutte contre les changements climatiques.

Après le choix des modules, cet atelier se veut un véritable cadre pour la conception du guide pédagogique afin de bien comprendre et d’appliquer les bonnes pratiques en vue de faire des apprenants des ambassadeurs dans la lutte contre le changement climatique.

Cet atelier de 10 jours s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience du système Educatif comme alternative de Prévention et de lutte contre les changements climatiques. Ce gigantesque projet a pour objectif globalement de créer dans les écoles à travers les programmes d’enseignement, un environnement dans lequel tous les enfants seraient en mesure d’apprendre en vue d’adopter des comportements favorables à la prévention et à la lutte contre le changement climatique et leur conséquence.

Dans son discours d’ouverture, le représentant du secrétaire général du ministre de l’Education nationale a surtout invité les participants à s’engager à mener à bon port ce travail de conception : « ce guide doit être très pratique et aura pour objectifs d’amorcer la lutte et de manière systématique contre les effets liés aux changements climatiques à travers l’éducation au cours et les pratiques de classes », conclut-il.

Madame Dicko Oumou Dicko, chargée de programmes sciences exactes et naturelles à l’Unesco, a mis l’accent sur l’accompagnement de l’Unesco auprès du gouvernement du Mali dans ses activités de lutte contre le changement climatique qui menace le monde tout entier.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

