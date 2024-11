Les limiers du commissaire de police Mohamed Diakité en charge du commissariat de police du 2e arrondissement de Sikasso, ont appréhendé, le 12 octobre 2024, un individu pour escroquerie et usurpation de titre dont le préjudice au détriment de plus d’une centaine de victimes est estimé à plus de 170 millions de F CFA. Une perquisition effectuée à ses domiciles à Sanouboubou I et à Zégoua a permis aux enquêteurs la saisie de plusieurs accessoires de douane (galons, bérets, tenues) et des engagements sur lesquels il s’identifiait comme agent des douanes ainsi que des munitions.

De sources policières, c’est suite à une plainte d’une victime, en plus de certains de ses collaborateurs, pour escroquerie que la brigade de recherches a diligenté une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Après de longues et minutieuses investigations, les enquêteurs ont pu mettre le grappin sur le mis en cause répondant aux initiales Y. D., le 12 octobre dernier, dans un quartier loin de la ville de Sikasso. L’individu, qui était déguisé en tenue, se présentait comme un agent des douanes, promettant à ses victimes des intégrations dans la fonction publique et la vente des véhicules saisis. A l’issue de l’enquête préliminaire, Y. D. a été mis à la disposition de la justice où il a été placé sous mandat de dépôt.

Profitant de cette prouesse, le commissaire en charge du 2e arrondissement de Sikasso a félicité ses hommes et les a exhortés à persévérer dans cette dynamique. Il a réitéré son appel à la vigilance et à la collaboration de la population afin de lutter contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes.

Boubacar Païtao

