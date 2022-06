Au Bénin, 60,4 tonnes d’engrais de maïs subventionnées par le gouvernement béninois ont été retrouvées détenues par un Malien… ». Aussi, ce sont 50 tonnes d’engrais Sodeco qui ont été saisis dans des camions à immatriculation malienne à Djougou, toujours au Bénin.

En dépit des mises en garde du gouvernement, des citoyens continuent de faire sortir du Bénin, l’engrais destiné à la production agricole et subventionnés par l’Etat, révèle le gouvernement béninois. En conférence de presse, les autorités policières du pays de Patrick Talon ont annoncé que parmi la soixantaine de personnes arrêtées par leur soins, figure un malien, rapporte le site du gouvernement béninois.

« …A Ouaké 60,4 tonnes d’engrais maïs Sodéco, ont été retrouvées détenues par un malien… ». Ce n’est pas tout. « 50 tonnes d’engrais Sodeco ont été saisies dans des camions à immatriculation malienne à Djougou », soulignent-t-elles.

« Des trafics frauduleux de plusieurs tonnes d’engrais et insecticides ont cours notamment dans le Nord du pays et en direction de pays voisins. Toute chose qui plombe les efforts du gouvernement et ne permettrait pas d’atteindre les résultats attendus », ont expliqué les autorités béninoises. Elles ont déclaré que « les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Tous les agents civils et militaires ne doivent en aucune manière s’impliquer dans les manœuvres frauduleuses », a déclaré Alabi Soumaïla Yaya, contrôleur général de Police et Directeur général de la Police. « Ces intrants acquis chèrement ne doivent en aucun cas sortir frauduleusement du territoire national ».

Hamidou B. Touré

