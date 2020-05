Visiblement très mal informée sur le fonctionnement du matériel de protection, cette cliente d’un supermarché est la risée des réseaux sociaux.

Parce qu’ils constituent un moyen plutôt efficace de limiter la propagation du coronavirus responsable du Covid-19, les masques médicaux sont actuellement au cœur de l’actualité, qu’il s’agisse de leur prix, de leur disponibilité ou même de leur qualité.

En France comme ailleurs, pas un jour ne passe sans que les masques fasse la une, mais apparemment, cela n’empêche pas certains de rester très mal informés sur leurs conditions d’utilisation et d’efficacité, à l’image de cette Américaine croisée dans un supermarché par un utilisateur de TikTok.



Lorsque l’auteur de la vidéo, visiblement caissier de l’établissement, lui demande goguenard d’où vient son masque troué, la cliente, imperturbable, lui répond : “On est obligé d’en porter et j’ai du mal à respirer. Comme ça, c’est beaucoup plus facile de respirer.” Et beaucoup plus facile d’attraper ou de transmettre le coronavirus…

