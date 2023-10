Recensement des agents des fonctions publiques et des collectivités : La 2e phase programmée du 1er novembre au 31 décembre prochain

Après le recensement de la 1ere phase des agents des Fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales en mai 2022, la 2e phase est programmée du 1er novembre au 31 décembre 2013, soit un délai de 3 mois.

Il s’agit à travers cette opération de faire renseigner les fiches par chaque agent relevant des différents services, les photos et les pièces justificatives des intéressés (Une copie de l’Arrêté d’intégration, la Nina, l’acte de naissance, la copie justifiant la position statutaire). La finalité du projet étant d’assainir les fichiers des Fonctions publiques des collectivités territoriales en vue d’une maitrise des effectifs et de la masse salariale.

Ceux ou celles qui n’arriveront pas à être répertoriés verront leur salaire suspendu, voire radiatier des effectifs.

Tous les agents de l’Etat et des Collectivités territoriales du territoire national ainsi que dans les Ambassades et Consulats sont concernés par cette opération, exceptés ceux des forces de Défense et de Sécurité pour ce faire, des équipes pluridisciplinaires ont été responsabilisées pour effectuer les missions sur le terrain et procéder à l’identification des agents relevant de leurs secteurs respectifs, aux niveaux national et local, sous la coordination et le suivi du Comité technique d’exécution du projet de Système intégré de gestion des ressources humaines.

La finalité est la maîtrise des effectifs et de la masse salariale.

A.S.

