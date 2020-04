Fidèle à la mission de renforcement de capacités de ses membres, l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a établi un partenariat avec le Cabinet de formation EFC dans le domaine de la formation concernant : l’accueil, l’assistance de direction et le secrétariat du 3 au 7 mars 2020, à l’intention des secrétaires et assistants de direction, également en organisation et management “Team Bulding” du 11 au 14 mars 2020 au profit des chefs de structures et directeurs régionaux.La formation en accueil, assistance de direction et secrétariat, animée par Mme Ibtissen Gannoun, a concerné tous les aspects des bons comportements d’une secrétaire de direction.

a cérémonie d’ouverture était présidée par le directeur général de l’ANPE entouré de ses plus proches collaborateurs.Dans son intervention, il a mis l’accent sur le partenariat ANPE/EFC pour une amélioration des compétences des secrétaires qui sont les collaboratrices directes des chefs de structures “sans une secrétaire parfaite pas un bon manager”, a-t-il ajouté.

Après la cérémonie d’ouverture durant une semaine la formation a passé en revue les différentes thématiques sur le secrétariat et l’assistance de direction.

L’objectif de la formation se résume ainsi :

– Approfondir et maîtriser les techniques de secrétariat et augmenter la qualité de ses relations professionnelles ;

– Maîtriser les techniques et les outils nécessaires pour assurer les tâches de secrétariat (accueil, agenda, courrier) ;

– Maîtriser les outils de la communication orale et écrite.

Rappelons que la formation a regroupé une quinzaine de participantes et a pris fin par la remise d’attestation à l’ensemble des bénéficiaires.

La seconde série de formation à concerné les managers c’est-à-dire les responsables de structure de l’ANPE de Bamako et des directions régionales

Le thème organisation et management “Team Bulding”, animé du 11 au 14 mars 2020 par le Dr. Loutfi Belfquih, a porté sur le système “Team Bulding”, c’est-à-dire comment avoir le sens du management et du leader, deux notions très semblables mais différentes, le manager prend des décisions et les fait exécuter d’où la notion de l’administration qui couvre ce concept.

A la différence, le leader d’équipe comprend la notion de connaissances innée préétablie.

En termes d’objectif assigné à cette formation il s’agit entre autres :

– Développer la synergie d’équipe ;

– Améliorer la confiance et l’engagement ;

– Augmenter le niveau de maturité de l’équipe par l’action et le plaisir d’être ensemble ;

– Construire les règles communes, la motivation et l’esprit d’appartenance à une même entité.

La cérémonie d’ouverture et de clôture était présidée par le directeur général de l’ANPE.

En termes de résultats, nous pouvons dire que tous les objectifs assignés à ces deux formations ont été atteints à la grande satisfaction des participants.

La remise des attestations a mis fin à la formation en organisation et management. D’autres formations sont prévues dans les jours à venir avec le même partenaire.

Source : ANPE/DC.

KOULIKORO ET MOPTI :

L’ANPE forme des femmes et des jeunes en saponification et transformation agro-alimentaire

L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), dans sa contribution à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi considère la promotion des PME/PMI comme un facteur essentiel de création d’emploi et de richesse.

our mieux jouer ce rôle, elle a initié des actions telles que la formation et l’installation en savonnerie en faveur des groupes cibles à travers des programme mise en place par le département formation et promotion et de l’emploi (DFPE) afin de faciliter l’insertion professionnelle ou de pérenniser les emplois existants.

Fort de cette expérience et compte tenu du nombre de sollicitations en la matière, l’ANPE entend poursuivre l’activité de formation et d’installation des unités de savonnerie et de transformation agro-alimentaire à Bamako et dans les régions

Pour la région de Koulikoro cercle de Nara, la formation s’est déroulée dans la cour de la mairie de Guiré. Les participantes à la formation étaient toutes des ressortissantes de Guiré membres de l’association. Tout au long des cinq jours (5) de formation, il a été constaté une forte motivation de la part des participantes.

L’approche méthodologique utilisée par le formateur afin d’assurer une meilleure compréhension était celle de l’andragogie participative d’apprentissage des adultes. La formation était dispensée en français et en langue locale, bamanankan.

Deux phases ont marqué les cinq jours de formation. Une première phase dite théorique de deux jours consacrée à l’usage de chaque matériel et les intrants dans leur dosage et leur mélange, et une seconde, dite pratique, consacrée à la fabrication même du savon et des détergents. Au bout des cinq jours elles ont pu fabriquer :

– 860 morceaux de savons solides

– 26 bidons d’eau de Javel

– 24 cartons de savons liquides.

Rappelons que la formation entièrement financée par l’ANPE a débuté le 12 décembre 2019 et a pris fin le 18 décembre 2019. Les bénéficiaires au nombre de dix-neuf (19) femmes membre de l’association Niogon Dèmè de Guiré.

Quant à la formation de Mopti elle s’est déroulée du 6 au 7 mars 2020 avec comme groupe cible les femmes de l’Association des Jeunes pour l’environnement, la citoyenneté et la protection des enfants dénommée “Pinnal”

La cérémonie de lancement s’est déroulée le 6 mars 2020 dans la cour de l’ANPE, et était présidée par le représentant du sous-préfet central de Mopti.

Ont pris part à cette cérémonie les représentants des structures ci-dessous :

– le représentant du maire de Commune urbaine de Mopti ;

– le directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle ;

– le coordinateur national du CJED ;

– le coordinateur des ONG ;

– La presse (ORTM) ;

– le directeur de l’INPS ;

– le Conseil régional de la jeunesse de Mopti

– l’ensemble des partenaires de l’ANPE-Mopti.

– Les bénéficiaires

Au menu de l’activité, il a été organisé juste après le lancement, la formation de deux (2) jours en technique de fabrique de savon à l’endroit 80 femmes membres de l’association.

Arrivée au Centre de formation Mérébara de Sévaré, la directrice a tout d’abord remercié la présidente des femmes et décliné les objectifs de la formation. Après un entretien collectif avec les femmes de l’association, la formatrice a lié la théorie à la pratique en mettant à leur disposition des nouveaux équipements comme outils de travail.

Durant les deux jours de formation, les femmes étaient quotidiennement assistées par la formatrice afin de les initier aux techniques de fabrication de savon semi-industrielle et supervisées par le représentant de l’ANPE et celui de l’association Pinnal.

Il faut rappeler que l’objectif de la formation est de contribuer au renforcement des capacités des jeunes dans les filières porteuses pour promouvoir l’auto emploi dans la région. Source : ANPE/DC

