ANPE : le DG Ibrahim Ag Nock fait le point de ses réalisations

Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE), M. Ibrahim Ag Nock a animé un point de presse le vendredi 29 décembre 2023 dans les locaux de l’ANPE. L’objectif de cette rencontre avec les hommes de médias était de faire le point d’exécution des activités programmées pour l’année 2023 et les différentes réalisations en termes de création et de promotion d’emploi de l’ANPE.

« Sur 88 activités programmées, l’Agence a exécuté 56 activités soit (81,8 %), 16 sont en cours d’exécution et 16 activités (18,2 %) n’ont pas été exécutées” tels sont les réalisations des activités du Programme de travail annuel (PTA) à la date du 30 novembre 2023. » laissé entendre le DG Ag Nock d’entrer en matière.

Selon lui, l’objectif général de ce point de presse était d’informer les acteurs du marché du travail (employeurs, usagers) et de façon générale, la population sur le niveau d’exécution du Programme de travail annuel (PTA) 2023 et les différentes réalisations en termes de création et de promotion d’emploi de l’ANPE.

Il s’agissait donc des travaux d’intermédiation (dans 6 activités prévues, 5 ont été exécutées ou en cours d’exécution, soit 83,3 %) ; de la promotion de l’auto-emploi (dans 24 activités programmées, 23 activités ont été exécutées ou en cours d’exécution, soit 95,8 %) ; du perfectionnement et de la reconversion (dans 11 activités programmées , 11 ont été exécutées, soit 72,7 %) ; de la communication (dans 13 activités, 12 exécutées, soit 92,3 %) ; de la coopération et de la migration professionnelle (Sur 9 programmées, 7 activités ont été exécutées, soit 77,8 %) ; des études et de la production de statistiques (6 activités exécutées sur 11 programmées, soit 54,5 %).

Il s’en est sorti de ce point de presse, des projections sur des perspectives en matière d’innovation pour l’ANPE, un plan d’action déjà présenté au Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. S’agissant donc d’une étude de faisabilité de validation a été élaborée sur une base de donnée large de manière digitale (demande, sélection…) au profit des demandeurs d’emplois. L’utilité de cette base de données fera l’objet d’une communication médiatique en prélude a-t-il fait savoir.

Sans oublier que l’ANPE a entamé en 2021, la mise en œuvre de son nouveau Plan stratégique de développement (PSD) vision 2021-2025. Ce nouveau PSD est la continuation de l’ancien PSD pour faire de l’ANPE d’ici à 2025 un service public d’emploi performant pour la promotion de l’emploi et des compétences pour tous.

L’année 2023 a enregistré au niveau de l’ANPE, 3006 demandes d’emplois, 1124 attestations délivrées, 4397 régularisations, 1129 travailleurs immatriculés ainsi que 1489 visites d’entreprises effectuées ne citant que ceux-ci.

En dépit de ces réalisations, M. Nock a évoqué quelques contraintes de fonctionnement qui sont entre autres, la faible mobilisation des ressources financières, l’insécurité sur une partie du territoire, l’insuffisance des ressources humaines et matérielles.

Mariam KONE

