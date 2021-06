Centre de formation de Sélingué : L’ambassadeur de Norvège satisfait du travail de Mali-Folkecenter Nyeta

Le mardi 29 juin 2021, l’ambassadeur de Norvège Vegar Brynildsen, a visité le Centre de formation professionnelle sur les énergies renouvelables et le climat de Sélingué. Accompagné de son partenaire Mali-Folkecenter Nyeta conduit par son président le Dr Ibrahim Togola, son SEM Vegar Brynildsen, a pu constater de visu les performances du centre.

Situé dans la commune rurale de Baya au pied de la Centrale hydro-électrique de Sélingué à environ 145 kilomètres de Bamako, le Centre d’accès aux services économiques (Case-Sélingué), est une belle illustration de la protection de l’environnement et du développement communautaire. Fruit du partenariat Mali-Folkecenter Nyeta et l’ambassade de Norvège partenaire financier de ce gigantesque projet, le centre de formation de Sélingué est un centre d’apprentissage pratique. Qui vise à contribuer à l’amélioration de l’employabilité des jeunes peu ou non scolarisés. Et il cherche également d’accroître les compétences des jeunes et faciliter leur intégration au marché du travail et les aider à accéder à des emplois décents. Le centre forme dans les filières suivantes : dimensionnement, installations, maintenance et entretien des équipements d’énergie solaire ; application des énergies renouvelables dans le secteur agricole ; le maraîchage ; l’ agroforesterie ; transformation des produits forestiers non ligneux ; horticulture ; apiculture et l’entrepreneuriat.

Le Centre de formation professionnelle sur les énergies renouvelables et le climat de Sélingué, dispose de bonnes installations (laboratoire, salle informatique, salle de recherche etc). Il, a en plus une capacité d’hébergement et de réfectoires des participants. De novembre 2020 à ce jour, le centre enregistre 238 personnes formées. Actuellement, une dizaine de jeunes filles reçoivent des formations en énergie solaire. Outre ces formations pratiques, sous la supervision du chargé du centre, Famoussa Dembélé, d’autres bénéficiaires sont initiées aux techniques de maraîchage bio. Et des femmes s’attèlent aux séchages d’échalotes.

L’accueil chaleureux en guise de reconnaissance des bénéficiaires du projet :

La délégation a été chaleureusement reçue par les bénéficiaires des formations. Qui ont présenté aux visiteurs quelques produits issus de la transformation du karité, et des plantes.

Le maire de la commune dans son adresse aux hôtes, a signifié sa gratitude pour l’appui apporté à sa commune avant de profiter de l’aubaine pour soumettre certaines requêtes. Sélingué, zone d’agriculture est confrontée à la problématique de transformation des produits agricoles, dira-t-il. Aussi, il sollicite le soutien de l’ambassade de Norvège à travers son partenaire Mali-folkcenter pour plus contribuer au développement de la localité.

Le président de Mali-Folkecenter Nyeta, Dr Ibrahim Togala pour sa part, a rappelé la richesse de la localité, zone favorable à l’agropastorale, riche en eau et en bras valides. Qui, malheureusement abandonnent de plus en plus la terre pour ruer vers la conquête d’or dans les mines. Remerciant le Royaume de la Norvège pour le soutien, le Dr Togola a mis en exergue les multiples avantages du centre pour le développement de la localité et ses environs.

En effet, des centaines de femmes de la communauté ont bénéficié des formations en maraîchages et en techniques de transformation,. L’ambassadeur de Norvège au Mali Vegar Brynildsen , en prenant la parole a félicité Mali-Folkecenter Nyeta pour ses efforts et engagements aux côtés des populations . Après avoir constaté la grande participation et présence des femmes aux activités du centre, son SEM Brynildsen, a encouragé son partenaire pour cette vision qui selon lui demeure la clé d’un réel développement.

Quant aux bénéficiaires, ils ne tarissent pas d’éloges sur le projet qui contribuent à grande échelle à leur bien-être selon eux.

KHADYDIATOU SANOGO /maliweb.net

