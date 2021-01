Fournir des informations saines et à temps est le meilleur moyen de circonscrire l’impact d’une pandémie au sein de nos populations. Et en cette période de crise sanitaire avec la maladie à coronavirus, le rôle des médias est plus que prépondérant pour amenuiser la chaîne de la maladie.

Pour ce faire, le projet Breakthrough Action a appuyé le CNIESC pour l’organisation d’une session d’orientation des hommes des médias sur : la communication média en temps de crise, rôle et responsabilité des médias dans le traitement de l’information et leur contribution contre les rumeurs et la stigmatisation. Les deux sessions ont réunis des acteurs de médias nationaux les 23 et 24 décembre 2020 au Centre de recherche, d’études et des documentations pour la survie de l’enfant.

Point besoin de rappeler le lourd tribut payé par les populations face à cette pandémie de COVID 19 tant à l’échelle mondiale que nationale. La pandémie a entrainé une crise multiforme affectant la santé avec des pertes de vies, affectée négativement les économies à ne citer que ces deux aspects des conséquences de la pandémie.

Malgré les efforts engagés contre la pandémie, elle continue de sévir une évolution favorisée en partie par le non -respect des mesures barrières éditées (distanciation physique, port du masque, lavage fréquent des mains au savon). Le non-respect des mesures barrières par les populations, peut être l’une des conséquences des désinformations et les rumeurs autour de la pandémie et entraînant du coup sa propagation à grande vitesse.

De part ces formations Breakthrough Action contribue au renforcement des hommes de médias afin qu’ils puissent donner des informations fiables, d’alerter et dénoncer les imperfections dans la gestion de la COVID 19 pour rompre la chaîne de contamination et bouter la maladie à coronavirus hors de nos frontières.

S’agissant du projet Breakthrough, il faut savoir qu’il accompagne l’Etat du Mali à mettre en œuvre différents aspects de la communication des risques afin d’accélérer les progrès du pays avec l’application effective du Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS. Breakthrough est financé par l’USAID pour la mise en œuvre de ses programmes de changement social et de comportement.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

Commentaires via Facebook :