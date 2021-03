Formation et insertion socioprofessionnelle des femmes : Outillées et dotées par l’ANPE en Commune I

Le Vendredi 12 Mars 2021, le Musée de la femme « MUSO KUNDA» a accueilli la cérémonie de clôture des sessions de formation-insertion en technique moderne de saponification, fabrication d’eau de javel de détergent en direction de nombreuses associations et groupements de la plateforme féminine de la Commune I du district de Bamako. Initiée par l’Agence National pour la Promotion de l’Emploi en vue de contribuer à l’insertion socio-professionnelle de la gent par l’entreprenariat féminine ainsi qu’à l’emploi des personnes en situation de handicap, l’initiative a été saluée et accompagné par le ministre de l’Emploi en personne, Mohamed Salia Touré, qui a honoré de sa présence la remise officielle des attestations et kits d’installation aux bénéficiaires.

Dans son mot de bienvenue, le Maire de la commune I, Oumar Togo, ne tarissait pas de reconnaissances à l’endroit de l’ANPE et du département en charge de l’emploi pour leurs initiatives en faveur de la promotion la formation professionnelle de la femme. Il a aussi salué le courage des femmes en les exhortant à de persévérer dans la même voie. Même son de cloche du côté des bénéficiaires de la formation, dont la porte-parole, Mme Ouologueme Djènèba Tounkara, a également déclamé sa reconnaissance à l’ANPE pour la formation reçue. « Nous ne voulons plus acheter du savon mais voulons par contre que tout le monde vienne en chercher chez nous en Commune I de Bamako » a-t-elle martelé avant de solliciter la multiplication d’initiatives semblables auprès du Ministre Mohamed Salia Touré et du Directeur Général de l’ANPE. Monsieur Ibrahim Ag Noah n’a pas fait mystère quant à lui de sa joie de prendre part à la cérémonie de remise de kits ayant sanctionné lesdites sessions de formation-insertion en techniques moderne de saponification, fabrique d’eau de javel et de détergent. «Mieux vaut apprendre à quelqu’un à pécher que de lui donner du poisson», a rappelé le DG en exhortant les bénéficiaires à prendre soin des kits d’installation afin assurer la pérennité de leurs activités et en louant au passage leur engagement et leur assiduité l’assiduité durant les sessions de formation.

S’en est suivie l’allocution du Ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, qu’il entamée en citant Hillary CLINTON : «Si toutes les femmes africaines, du Cap au Caire, décidaient d’arrêter de travailler pendant une semaine, toute les économies du continent s’effondreraient comme un château carte». Et d’indiquer par la suite que la session de formation s’inscrit dans un vaste programme de l’ANPE destiné à faire de l’automatisation des femmes dans le secteur productif un vecteur de lutte contre le chômage et la précarité socio-économique de cette couche.

Le ministre insistera par ailleurs sur l’importance de l’insertion économique des femmes en soutenant que la croissance africaine et la création d’emploi sont indissociables de «l’amélioration de la condition féminine».

En procédant à la remise symbolique des kits et attestations aux bénéficiaires, le ministre et porte-parole du Gouvernement n’a pas manqué de réitérer son engagement pour ce genre de programme et d’assurer de son soutien sans faille à l’ANPE dans sa politique d’autonomisation de la gent.

Pour rappel, l’Agence Nationale pour le Promotion de l’Emploi (ANPE) a à son actif l’initiative de nombreuses autres actions telles la formation et l’installation des unités de savonnerie et de transformation des produits agricoles en faveur des groupes cibles à des programmes et activités mis en place par le département de tutelle et exécutés par les structures opérationnelles dans le cadre de l’insertion socio-professionnelle desdits groupes et de la pérennisation des emplois existants. Y figurent justement les sessions de formation-insertion dans le cadre desquelles la plateforme des associations féminine de la Commune I du District de Bamako, à travers les associations « Kassongué » de Banconi Plateau, «Benkadi» des femmes de Fadjiguila et l’association feminine de Doumanzana, ont été formées et installées dans la fabrique de savon semi-moderne, d’eau de javel et de détergent.

Aly Poudiougou

