Dans le cadre des activités de la 29ème édition du Mois de la Solidarité, le Ministre de l’Entreprenariat National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, BAGAYOKO Aminata TRAORÉ et son partenaire de l’Agence National Pour l’Emplois (ANPE), Ibrahim AG NOCK, ont procédé à la remise de kits à 200 bénéficiaires en situation de vulnérabilité. Ladite cérémonie de remise s’est déroulée le mardi 29 octobre au Mémorial Modibo Keïta.

Accompagnée pour la circonstance de ses collègues du Développement Social et de la Jeunesse, ministre BAGAYOKO Aminata TRAORÉ a notamment procédé à la remise solennelle de kits d’équipements et d’attestations aux bénéficiaires en fin de formation. Il s’agit de 80 machines à coudre revenues à 200 filles vulnérables formées et insérées en couture et de 100 kits d’équipements et de matériels à des Jeunes formés et insérés dans le domaine des BTP. Dans le même élan de solidarité, le département de tutelle à travers l’ANPE, a également procédé à la remise d’un chèque géant d’un montant de 11 millions de francs CFA aux centres de formation partenaires du ministère, tandis que l’Association Malienne des Personnes de Petite Taille s’adjuge un kit complet d’énergie photovoltaïques d’une valeur de 2 millions 400 mille francs CFA afin de pallier au délestage de leur siège et refléter les valeurs réelles de ce moi de la solidarité. Au cours de la même cérémonie 3 millions de francs CFA sont revenus à Monsieur Mamadou dit Vieux BOUARE, une personne en situation de handicap de Koutiala, pour sa reconversion vers une activité génératrice de revenus.

Joignant la parole à l’acte, la ministre a par ailleurs engagé son département de tout mettre en œuvre, dans une synergie d’actions avec tous les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle, pour créer les meilleures conditions d’employabilité des jeunes et traduire dans les actes les ambitions du Président de la Transition pour l’épanouissement de la Jeunesse malienne. Et d’inviter les bénéficiaires des différentes actions de mon département à faire preuve de devoir citoyen et civique en permettant à travers leurs initiatives à d’autres Maliens de profiter de la chaîne de solidarité.

Ils peuvent compter pour ce faire sur l’accompagnement de l’ANPE, l’établissement à cheval sur sa vocation de mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi et disposé et conception «des mécanismes et actions destinées à assurer la promotion de l’emploi, notamment de l’emploi féminin et de celui des personnes en situation de handicap»

C’est à titre qu’elle réalise des actions de soutien et de solidarité en lien avec la promotion et la création d’Emploi à l’endroit de ses groupes cibles que sont les femmes et les personnes en situation de handicap.

Aly Poudiougou

