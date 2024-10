Formation-Professionnelle : L’ANPE lance la formation-insertion de 500 veuves et orphelins des casernes

Dans l’après-midi du mardi 15 octobre, le mémorial Modibo Keïta a abrité la cérémonie de lancement de l’opération de formation-insertion de 500 jeunes vulnérables dont des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ d’honneur. C’était sous la houlette de l’ANPE, en partenariat avec la Direction du Service Social des Armées (DSSA), le Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP) et le Centre de formation multifonctionnelle en coiffure/esthétique ‘’Adam gourou SIDIBE’’. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre de l’Entrepreneuriat National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré, accompagnée pour la circonstance du Directeur général de l’ANPE, Ibrahim AG Nock, ainsi que de certaines organisations faîtières.

Avant d’entamer les activités, les responsables ont d’abord honoré, par une minute de silence, la mémoire de tous les soldats tombés sur le champ de l’honneur et de toutes les victimes des inondations survenues pendant cette saison de pluie.

C’est dans le sillage d’un protocole de partenariat entre les départements en charge de la Formation Professionnelle et de la Défense, que l’ANPE et la Direction du Service Social des Armées (DSSA) ont actionné une opération de formation insertion qui participe d’une utilisation d’un recours au partenariat public-privé pour établir une meilleure adéquation entre la formation professionnelle et les besoins du marché de l’emploi.

Selon le DG Ibrahim AG Nock, l’initiative figure au nombre des composantes du plan de travail annuel(PTA) 2024 de l’ANPE et de présente comme un palliatif à l’inadéquation entre la formation et l’emploi, à travers ‘’le programme d’insertion et de formation en auto emplois, dans des corps de métier telle que le BTP, la transformation agro-alimentaire et toute activité génératrice diverse revenus, au profil des femmes, veuves et orphelin de camp. Et d’assurer que «ce partenariat public-privé va à la fois créer des emplois, mais aussi renforcer l’économie locale, le secteur primaire, secondaire et tertiaire de l’économie à travers le privé, l’amorce et l’accroissement des PME et de toute petite entreprise(TPE). «C’est cela que nous recherchons en tant que service public d’emplois, que le privé puisse créer des emplois à la fois pérennes et stables, à travers la promotion de l’emploi, l’accompagnement et le financement des services publics (tel que L’ANPE)», a-t-il indiqué.

Pour sa part, la ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré, a laissé entendre que la particularité de l’initiative réside dans la jonction des initiatives de trois structures : DSSA, ROCP et le Centre de formation ‘’Adam gourou SIDIBE’’. Avec l’appui financier et l’encadrement technique de l’ANPE, précisera-t-elle, elle va déboucher sur la création de 500 emplois directs et 1000 emplois indirectes. a-t-elle assuré avant d’égrener certaines attentes y afférentes : l’insertion de 263 bénéficiaires dans différents métiers (carrelage, peinture, électricité, de ferraillage, coiffure, esthétique, coupe et couture, etc.), de 200 femmes dans des secteurs comme la restauration, l’hygiène alimentaire, la transformation agroalimentaire et la valorisation des déchets plastiques, puis de 32 filles en coiffure et esthétique dans les régions de Bougouni, de Dioila, de Kita, de Koulikoro et du District de Bamako. Et de mentionner que l’ensemble de ces activités concourt à la mise en œuvre de la vision déclinée en trois axes majeurs que sont le développement de l’écosystème entrepreneurial pour stimuler l’activité économique et favoriser la création d’emplois, le soutien à différents segments des entreprises pour renforcer leur compétitivité et leur pérennité, la promotion d’une meilleure adéquation entre la formation professionnelle et les besoins du marché du travail.

La cérémonie s’est conclue par la remise de kits composés de matériels logistiques selon le secteur d’activité, ainsi que d’attestations aux bénéficiaires, d’un chèque de 13 millions Fcfa de l’ANPE à la DSSA et d’un autre chèque de 6 millions Fcfa au ROCP.

Aly Poudiougou

