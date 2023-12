Opération de renforcement de capacité et de consolidation des emplois : L’ANPE offre 150 machines à coudre aux camps de Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao

L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a procédé au lancement de l’opération de renforcement des capacités et de consolidation des emplois des centres de formation en coupe-couture des camps militaires de Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao. C’était le jeudi 30 novembre 2023 au génie militaire à la Base aérienne B.

Cette cérémonie de remise de matériels était placée sous la co-présidence du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du ministre de la Défense et des Anciens combattants.

L’objectif visé par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et la direction du Service social des armées (DSSA), à travers cette opération, est : doter les centres de formation des camps militaires d’outils performants de travail en vue de permettre aux apprenants d’acquérir une qualification en coupe-couture, stylisme et modélisme et obtenir une mobilisation générale autour de cette initiative de partenariat public-public.

L’équation de la résorption du chômage est le dénominateur commun aussi bien aux pays les moins avancés qu’aux grandes nations et le Mali ne fait pas exception à la règle. Les jeunes et les femmes constituent les couches les plus touchées par la pauvreté et le chômage. Aussi pour pallier cette situation, plusieurs initiatives d’accompagnement et d’insertion leur sont-elles dédiées.

Aux dires du directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, parmi ces initiatives, il y a le programme de formation et d’insertion en coupe-couture et coiffure que l’Agence ANPE développe avec les centres partenaires et la direction du Service social des armées qui dispose des centres similaires dans les camps militaires. “Ce partenariat constitue une réponse aux objectifs des autorités du pays à préparer une jeunesse capable de relever le défi d’une main-d’œuvre de qualité bien adaptée aux besoins de l’économie nationale. A travers ce programme, l’ANPE et la DSSA, sous l’autorité des deux ministères, répondent à une attente et comblent ainsi les besoins de performance et de croissance du secteur privé”, a-t-il indiqué.

Il a rappelé que cette opération succède à plusieurs activités que l’ANPE et la DSSA ont réalisées dans le cadre de la concrétisation de protocole de partenariat entre les deux ministères. Il s’agit, entre autres des formations insertion exécutées au centre agro-alimentaires de Siby, des formations-insertion dans les métiers des BTP à Mopti et Tombouctou. Selon le colonel-major Bouréïma Samaké, directeur de la DSSA, à travers ce geste, l’ANPE contribue activement à l’épanouissement des populations cibles que sont les femmes, les jeunes, les veuves des camps, les orphelins des militaires et paramilitaires. “En effet, je me réjouis de constater les efforts inlassables consentis par des structures étatiques, comme l’ANPE se souciant de la promotion sociale des familles des militaires en général, celle des veuves et orphelins en particulier”, a-t-il ajouté.

Il a dit toujours compter sur leur accompagnement afin de perpétuer les actions en faveur des veuves et orphelins des Forces armées et de sécurité, surtout en ces moments difficiles pour l’histoire de notre pays.

Mme Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a signalé que les actions de l’ANPE visent la réalisation de l’objectif : améliorer les conditions de vie des populations de l’axe 4 du Plan d’action du gouvernement de Transition. “Il s’agit, à travers ce don, de contribuer à l’opérationnalisation des centres de formation en coupe couture des camps militaires. Cette action participe au renforcement de la résilience et de la stabilisation dans les régions concernées”, a-t-elle déclaré. Elle a exhorté les bénéficiaires des 150 machines à coudre, notamment les centres de formation en coupe couture des camps, à en prendre grand soin et à en faire bon usage au bénéfice de toutes les populations.

Marie Dembélé

