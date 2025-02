Sur initiative du ministère en charge des Réformes politiques administratives et électorales, la Maison de la Presse a organisé un atelier de renforcement des capacités des hommes de média, en matière d’information et de sensibilisation sur les réformes en cours au Mali.

Présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre, en charge des Réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani Naciré, la cérémonie d’ouverture de cette session de formation a eu lieu le 30 janvier dernier. C’était en présence, du représentant du Ministère de la Refondation et des relations avec les institutions politiques, Chérif Ousmane Kéita, du Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté.

Ce dernier n’a pas fait mystère de son enthousiasme et a rappelé la mission de la Transition. Pour lui, celle-là consiste à mener des réformes audacieuses pour le bonheur de la nation entière. La nouvelle Constitution en est un exemple patent.

A en croire le Ministre délégué, cet atelier revêt une importance capitale pour le gouvernement. Il s’inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale, en ligne de mire: la lettre de cadrage du 27 novembre dernier du président de la transition, où sont clairement définies les orientations déclinées en 8 points, dont celui des élections transparentes et apaisées.

Trois communications étaient à l’ordre du jour.

S’agissant des réformes politiques et institutionnelles, Sidiki Coulibaly, conseiller technique planta le décor, en expliquant le contexte et l’importance des réformes politiques, depuis la crise multidimensionnelle de 2012 jusqu’à la promulgation de la nouvelle Constitution le 22 juillet 2023. Il dressa le bilan des acquis, entre autres, la création de deux chambres à l’Assemblée Nationale : le parlement et le Sénat, la création de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) et sa prérogative, qui est la proclamation des résultats, les mesures de destitution du Président de la République, de celui du Sénat ou du Parlement, le coup d’arrêt porté à la transhumance des députés élus, le mode de désignation de 9 sages de la Cour Constitutionnelle pour 7 ans, l’érection des langues nationales en langues officielles, la digitalisation des paiements dans les services publics, la mise en place du système gestion intégrée des ressources humaines de la fonction publique de l’Etat et de celle des collectivités, ceci pour mieux maîtriser l’effectif réel des fonctionnaires en activité et par ricochet la masse salariale.

La réforme administrative et territoriale fut décryptée par Abdramane Cissé, Directeur général des Collectivités territoriales. Il parla de la nouvelle architecture administrative de l’ensemble du territoire malien, à la clé, le statut du District de Bamako. Pour lui, la déconcentration et la décentralisation favorisent le maillage et la représentativité de l’Etat partout et l’émergence de citoyens disposant des cadres de vie appropriés.

A l’écouter, le Mali compte aujourd’hui 1 District ; 19 Régions ; 159 Cercles ; 481 Arrondissements et 12543 Villages.

Le District de Bamako est divisé 8 arrondissements avec des codifications. A la faveur des élections, un seul Maire sera à la tête de la Mairie de Bamako, avec 149 conseillers du District, y compris le maire de Bamako et ses adjoints.

Pour les réformes électorales, elles furent mises en lumière par le 3è panéliste, Abdoul Salam Diepkilé, Directeur général de l’Administration territoriale. De son avis, la loi électorale est une boussole en matière électorale et subit des modifications en fonction des temps et des circonstances. Par exemple la Loi 2022- 019 du 24 juin 2022 a modifié la loi électorale qui est en vigueur. Par la suite, dans l’Ordonnance 022 du 31 décembre 2024, les articles 52 ; 57 ;70 ont été impactés. Ils traitent de la révision des listes annuelles électorales. Ladite ordonnance est encadrée dans la loi électorale par les articles 45 jusqu’à 70. Comme innovation, cette année la durée de Révision annuelle des listes électorales court jusqu’en fin février, alors que d’ordinaire c’est du 1er octobre au 31 décembre de l’année en cours.

La révision annuelle des listes électorales comporte trois volets : l’inscription, le transfert et la radiation

Le premier volet concerne les personnes ayant atteint la majorité révolue de 18 ans, le deuxième concerne les personnes ayant changé de résidence, le troisième volet concerne les personnes décédées et les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement.

Au terme de la session de formation, le ministre délégué félicita et remercia les participants pour la pertinence des questions adressées aux panélistes.

Mohamed Koné & Rokia Coulibaly

Commentaires via Facebook :