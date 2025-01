Janvier 2025

SOMMAIRE

Biographie de Mamadou DIARRAH

Réalisations de Mamadou DIARRAH dans la commune urbaine de Koulikoro: Témoignages de: FAYIRA DIARRA, 1 er adjoint au maire de Koulikoro 1960-1968, médaillé d’or de l’Indépendance,

Allocution prononcée par l’Ambassadeur Aguibou DIARRAH représentant la famille DIARRAH à la cérémonie de baptême du stade Mamadou DIARRAH le 21 septembre 2005,

Remerciements de la famille DIARRAH pour la rénovation du Stade Mamadou DIARRAH.

BIOGRAPHIE DE MAMADOU DIARRA H,

Biographie de l’honorable députe maire de Koulikoro, feu Mamadou Diarra H, Médaillé d’Or de l’indépendance

Né vers 1919, de feu Sambou DIARRA ancien combattant et de Mariam MAÏGA ménagère, Mamadou DIARRA H affectueusement connu sous le nom de DIARRA avec H fréquenta l’École primaire de Koulikoro de 1927 à 1935, où il obtient le Certificat d’Étude primaire.

Il est admis à l’École Primaire Supérieure (EPS) de Bamako de 1936 à 1940.

– 1940–1944, il fréquente la célèbre Ecole William Ponty au Sénégal;

– 1945- 1946, il est nommé Chef de gare (CFM) Chemin de fer Dakar-Niger à Sébikotane (Sénégal);

– 1946, Militant syndicaliste et anti colonialiste, il participe à la Création du RDA (Rassemblement Démocratique Africain) à Bamako;

– 1958, 1e Adjoint au Maire de la commune de Moyen exercice de Ségou (République Soudanaise);

– 1959, Chef de Cabinet du Président du Gouvernement de la République soudanaise;

– Janvier 1960-Août 1960, Député Fédéral de la Fédération du Mali ;

– Par décret N°60-197 du 5 Août 1960, il est nommé Président de la Commission chargée de suivi à titre consultatif les questions de mise en place de l’Armée Malienne au Soudan.

Les Membres de cette Commission étaient:

Monsieur Oumar Ly,

Le Capitaine Pinana DRABO,

Le Capitaine Sékou TRAORÉ,

Le Lieutenant de Gendarmerie Balla KONÉ.

– 22 septembre 1960, il est désigné pour lire la résolution politique proclamant l’Indépendance de la République du Mali;

– Rapporteur général du congrès extraordinaire de l’US-RDA;

– De 1960 à 1968:

Député maire de la ville de Koulikoro ;

Président de la Commission défense et sécurité de l’Assemblé Nationale du Mali;

Commissaire Politique du Bureau Politique Nationale de RDA (Rassemblement Démocratique Africain);

19 Novembre 1968 , Coup d’État Militaire;

, Coup d’État Militaire; Arrestation du Président Modibo Keïta à Kayo, village situé à une dizaine de km de Koulikoro.

Mamadou DIARRAH est le dernier Homme Politique ayant échangé avec le Président Modibo Keïta, à son retour de Mopti, à sa descente du Bateau “Général SOUMARÉ” au quai de Koulikoro avant son arrestation.

L’homme d’honneur, par fidélité au Président Modibo Keïta, et convaincu de la justesse des valeurs qu’il incarne, s’est livré de lui-même aux auteurs du coup d’État à Bamako pour être détenu en même temps que son compagnon politique, son ami et camarade de toujours.

Ils ont été détenus ensemble neuf (09) ans durant sans jugement, 1968-1977 à Kidal.

Ils décédèrent la même année, au Camp Para de Djicoroni à Bamako.

20 Mars 1977 , Décès de Mamadou DIARRAH.

, Décès de Mamadou DIARRAH. 16 Mai 1977, Décès du Président Modibo Keïta.

RÉALISATIONS DE MAMADOU DIARRAH DANS LA COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO: TÉMOIGNAGES DU DOYEN FAYIRA DIARRA

Témoignages de Fayira Diarra à la cérémonie de baptême du Stade Municipale de Koulikoro au nom de Mamadou Diarrah,

Son discours, le 21 septembre 2005

Monsieur Le Gouverneur;

Monsieur Le Préfet du Cercle de Koulikoro;

Monsieur Le Président de l’Assemblée Régionale;

Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine de Koulikoro;

Madame la Présidente de Conseil de Cercle de Koulikoro;

Messieurs Le Directeur des Services Régionaux;

Messieurs Les Députés;

Messieurs Les conseillers Communaux;

Citoyennes et Citoyens;

Mesdames et Messieurs.

À notre qualité de proche collaborateur et de doyen des amis et camarades de feu Mamadou DIARRAH qu’il nous soit permis d’adresser d’abord nos remerciements á toutes les personnes qui ont œuvré pour que la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui voit le jour, et ensuite aux autorités municipales dont le conseil municipal, au cours de sa session ordinaire du 15 Août 2005 a bien voulu délibérer pour baptiser le Stade municipal de Koulikoro au nom de Mamadou DIARRA H. Cet acte de portée immortelle, vient récompenser les mérites de celui qui a donné le meilleur de lui-même pour le développement en général de la circonscription et en particulier de sa commune. Ainsi le vœu longtemps exprimé par des citoyens se voit réalisé.

«Au nom de Dieu clément et miséricordieux» ce sont les livres saints qui en font état dans quelques-unes de leurs pages glorieuses. Ces pages révèlent que chaque être humain avant d’être admis à venir habiter la terre traverse d’abord un corridor du ciel ou liberté lui est donnée de formuler en présence des anges serviteurs de Dieu, les vœux qu’il aimerait voir se réaliser au cours de sa brève existence humaine.

C’est ainsi, amis mesdames et messieurs que nous avons tous, défilé dans ce corridor et que nous avons eu l’occasion tour à tour de découvrir temporairement la partie la plus vraie de notre être.

Mais s’il y en est un qui a choisi ce qui est difficile, c’est bien notre frère ami et collaborateur. Je veux citer Mamadou DIARRAH pour les intimes, objet de cette cérémonie. Lui qui a choisi de se sacrifier pour assurer le bonheur de ses concitoyens, or tout le monde sachant que le bonheur est un maitre exigeant, surtout le bonheur d’autrui.

Mamadou DIARRAH s’est engagé dans une vie faite de générosité de renoncement de soi et de partage

Cet homme au cœur aimant et tolérant,

Cet homme au Cœur pétri de vérité et de bonté,

Cet homme au Cœur épris de tolérance et de justice,

Cet homme au cœur tendre et miséricordieux,

Cet homme au cœur doux et généreux,

Cet homme au cœur pur vient d’une famille source de vie, école de foi, de vérité, de pardon et toutes vertus admirables, famille ou le mari aimable comme l’épouse admirable, l’enfant qu’on envie pour sa bonté, sa politesse sa gentillesse et son respect pour tous, le cadre administratif politique ou religieux dont on chante les éloges pour ses qualités familiales, morales et professionnelles, famille qui cultive les vertus humaines, sociales, morales et spirituelles.

Chers concitoyens, nous nous inclinons respectueusement pour saluer et dire merci à la famille DIARRA pour nous avoir fait don de Mamadou DIARRAH.

Citoyen orné de vertus, il est le premier Maire de la commune de Koulikoro, Député Maire, il s’est donné totalement aux services de la nation et de sa commune pour le plus grand bonheur de ses citoyens.

Mamadou DIARRA H avait une envergure nationale et internationale. Les missions à lui confiées dans ce cadre se sont avérées couronnées de succès, des voix plus autorisées pourraient le confirmer.

Au plan local, nous citerons parmi d’autres des actions et actes qui sont à I ’actif du Député-maire.

– Empierrement de rues à Koulikoro-ba et Koulikoro-gare;

– Lotissement du quartier plateau I et Il;

– Lotissement du quartier Nord de Koulikoro-ba;

– Bitumage du tronçon de route traversant les deux (02) grands quartiers;

– Ouverture de rues à Koulikoro-ba et Koulikoro-gare pour faciliter la circulation;

– Réalisation d’un réseau d’eau sommaire au plateau I;

– Construction de deux (02) jardins d’enfants;

– Construction de deux (02) centres sociaux;

– Construction d’une Maison de Peuple;

– Aménagement et clôture du terrain de sports;

– Animation et appui constant à la jeunesse;

– Création d’une troupe artistique;

– Relance des activités de la société nationale d’exploitation des huileries du Mali (actuelle HUICOMA);

– Transfert de Bamako à Koulikoro de la Direction Générale de la COMANAV (Compagnie Malienne de Navigation);

– L’ouverture du Commissariat de police;

– Réouverture de l’École normale de Katibougou (IPR) fermée en 1958 réouverte en 1960;

– Création de coopératives multifonctionnelles;

– Rattachement des villages de Katibougou et de Souban à la commune etc.;

– Délivrance de la dignité de «citoyen d’honneur» au Président de la République Fédérale d’Allemagne, LUBKE;

– Délivrance de la dignité de «citoyen d’honneur» au Premier Ministre de la République Populaire de Chine Chou-En-Lai;

– Délivrance de la dignité de «citoyen d’honneur» au Président de la République du Congo Brazzaville Alphons Masemba Debat;

– Création des A.C.M (Ateliers et Chantiers Métallurgiques du Mali);

– Construction par les ACM du Bateau «GÉNÉRAL SOUMARÉ» avec l’assistance de la République Fédérale d’Allemagne (RFA);

– Procéder au jumelage de la ville de Koulikoro avec la ville de Magdebourg en Allemagne.

L’occasion est bonne pour nous sans les citer tous au risque d’en oublier, de rendre un hommage mérité à tous les collaborateurs de DIARRAH morts et vivants qui se sont engagés sans calcul à ses cotes pour mener à bien cette tâche, qu’ils en soient tous remerciés.

Pour terminer, nous ses anciens collaborateurs, le témoignons, le témoignerons et le communiquerons aux générations futures.

En ce jour solennel, nous nous inclinons respectueusement devant sa mémoire.

Merci à toutes et à tous.

Fayira DIARRA dernier médaillé d’Or, est décédé le 30 mai 2024 à Koulikoro.

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR L’AMBASSADEUR AGUIBOU DIARRAH À LA CÉRÉMONIE DE BAPTÊME DU STADE MAMADOU DIARRAH

CÉRÉMONIE DE BAPTÊME DU STADE MUNICIPAL DE KOULIKORO DU NOM DE FEU MAMADOU DIARRAH DE KOULIKORO, LE 21 SEPTEMBRE 2005

Discours du représentant de la famille Diarrah, Ambassadeur Aguibou Silamakan Diarrah

– Monsieur le Gouverneur;

– Monsieur le Maire;

– Honorables députés;

– Monsieur les conseillers Municipaux;

– Honorables Doyens;

– Mes chers parents;

– Mesdames et Messieurs.

Tout d’abord, je voudrais demander la permission à nos anciens, ici présents; nos pères et mères, bref tous nos ainés, de prendre la parole aujourd’hui pour exprimer les sentiments de la famille DIARRAH et remercier en ce jour solennel du 21 septembre 2005, date de baptême du stade municipal de Koulikoro du nom de Feu Mamadou DIARRAH, 1er député Maire de la ville de Koulikoro.

À cet effet, je voudrais solliciter I’indulgence des anciens, les imams, les chefs de villages, les gardiens de la tradition, la colline sacrée du Nianan, pour les mots que je serai amené à prononcer cet après-midi. Nul n’étant infaillible, à priori, je demande leur pardon à tous. Mon premier propos, au nom de la famille DIARRAH, c’est de rendre grâce à Dieu, le Clément, le Tout Puissant, le Miséricordieux, pour nous avoir permis de voir ce jour, le 45ème Anniversaire du 22 septembre, jour du baptême du Stade Municipal de Koulikoro du nom de Mamadou DIARRAH.

Que Dieu soit loué.

Mon 2ème propos, c’est de remercier tous les pionniers de l’indépendance du Mali, morts ou vivants qui ont accepté le sacrifice suprême pour que le Mali soit aujourd’hui un pays démocratique ou vivent sans rancune tous ses enfants avec des visions certes différentes mais ayant comme objectif final la préservation et la Consolidation de l’unité nationale, et le progrès continu au bénéfice de tous.

Mon 3ème propos, s’adresse à nos anciens présents parmi nous aujourd’hui 45ème Anniversaire de l’indépendance de notre pays. Eux qui ont vu le 22 septembre 1960, et qui ont lutté depuis 1945 pour que le 22 septembre soit. Puisse Dieu leur accorder une longue vie pour que Mali indépendant puisse bénéficier encore de leur riche expérience et de leur sagesse dont la jeune génération a cruellement besoin.

Mon 4ème propos, ce sont des remerciements au nom de la famille DIARRA H, à toute la population de Koulikoro, au Maire et Conseillers Municipaux pour avoir décidé de baptiser le stade municipal de Koulikoro du nom de feu Mamadou DIARRAH, un acte de reconnaissance, d’une haute portée historique.

Je voudrais associer à ces remerciements les compagnons et amis de Koulikoro et Bamako, le Doyen Tonton Fayira DIARRA, 1er Adjoint du 1er Maire, le conseiller Municipal Konimba COULIBALY, agent municipal depuis 1960, Abdoulaye FOMBA à Koulikoroba, Sirakorola Barou à Sirakorola, Ousmane Faya, Gaoussou TRAORÉ, Kadiatou SOUCKO, la famille El hadji Bakary DIAKITÉ, tous les camarades, frères, amis et compagnons de DIARRAH disparus ou vivants. Je pense particulièrement à notre mère Bafanta DIALLO, aux Tontons Mountaga FANÉ, Mamadou NIAMBÉLÉ, Saliph DIARRA, Dr Blondin DIOP, Abdoulaye DIARRA, Dalla KEITA, je n’oublie pas Ba Maremba SOUCKO, en ce jour je ne saurai oublier Mamadou DIARRA dit Blibliss son chauffeur, fils de Fayon DIARRA, gardien de la tradition. Mes pensées vont aux Feus Abdoulaye SINGARÉ, feu Lassana FOFANA, Feue Matié TRAORÉ dite Banmatié, sa secrétaire particulière, Feu Djounou MAÏGA, Feu Demba NDIAYE, la famille DEMBÉLÉ à Koulikoroba, les Commandants de cercle de Koulikoro feus DIAWARA et Alassane BATA, la liste est longue et j’en oublie avec toutes mes excuses. Je voudrai remercier le Préfet de Koulikoro et tous ses Adjoints, les Directeurs, Chefs de services et leur affirmer tout notre engagement à demeurer auprès de la jeunesse si chère à Papa notre père à tous.

Permettez-moi un instant de saluer et remercier ses Compagnons de lutte de l’US-RDA, compagnons de détention, je pense au Président Modibo KEITA, Mahamane Alassane HAIDARA, Alioune DIAKITÉ, Gabou DIAWARA, Dr Mamadou GOLOGO, Dr Seydou Badian KOUYATÉ, Kansoro SOGOBA, les frères Arouna et Badara SOW, Amadou Djicoroni, et j’en passe.

Mon 5ème propos s’adresse à la ligue de football de Koulikoro; et à son Président Banou Makadji. À cette ligue, tous les remerciements de la famille DIARRAH.

Qu’elle sache que la famille DIARRAH, entreprendra tout, je dis bien tout pour qu’elle reste au contact de l’élite malienne et africaine.

Mon 6ème propos s’adresse aux autorités, le gouverneur de la région, mon frère, Issa Tapo pour son travail afin que le rayonnement de la ville de Koulikoro soit une réalité. La famille DIARRA H, à Koulikoro, Bamako, Bougouni, Bamba, au Mali, en Afrique et dans le monde, prend l’engagement de tout mettre en œuvre pour que Koulikoro retrouve son rayonnement d’antan.

Mon 7ème propos, s’adresse à la jeunesse de Koulikoro, qu’elle sache que l’avenir de la ville lui appartient, qu’elle doit travailler et elle trouvera toujours la famille DIARRAH à ses côtés.

Puisse Allah, le Tout Puissant, le Décideur Suprême; leur accorder une longue vie.

Enfin, en terminant, la famille DIARRA H, toute la famille sans exception, notre vielle Maman, Hadja Youma THIAM, ici présente qui a participé à tous les combats de DIARRA H de 1946 à 1960; de 1968 à 1977; de sa détention à son décès le 20 mars 1977, vous remercie infiniment pour tout, et fait des bénédictions pour vous tous ici présents et pour le Mali éternel.

Vive la ville de Koulikoro, vive le stade Mamadou DIARRA H, vive le Mali unit et prospère.

Je vous remercie.

REMERCIEMENTS DE LA FAMILLE DIARRAH POUR LA RÉNOVATION DU STADE MAMADOU DIARRA H

Remerciements de la famille Diarrah pour la rénovation du Stade Mamadou Diarra H

Remerciement et Hommage:

– Au Président de la Transition, le Général d’Arme Assimi GOÏTA pour avoir posé cet acte mémoriel à l’intention de la génération actuelle et future pour que vive le Mali éternel.

L’histoire retiendra toutes vos actions salvatrices pour le salut d’un Mali Indépendant et totalement souverain, et maître de son destin.

Remerciements

– Au Ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, M. Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA, pour l’initiative de la rénovation;

– Aux Ouvriers et à l’Équipe Technique chargés de la rénovation du Stade DIARRAH;

– Aux populations de Koulikoro;

– Au Gouverneur de région de Koulikoro;

– Aux Conseillers municipaux et au Maire de la Commune de Koulikoro;

– Aux autorités traditionnelles;

– Aux chefs religieux;

– À la chefferie et gardiens de la colline sacrée de Nianan;

– Aux autorités du Centre d’instruction militaires Boubacar Sada SY, et

– À tous les doyens et sages de RDA encore vivants;

– À la ligue de football et tous les sportifs de la région de Koulikoro;

POUR LA FAMILLE DIARRAH

Ambassadeur Aguibou S. DIARRAH

Chevalier de l’ordre National

