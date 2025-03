By

Tant que le Carré des Martyrs de Mars 1991 abritera leurs sépultures à Niaréla le quartier des fondateurs de Bamako,

Tant que le stade du 26 mars 1991 se dressera fièrement à l’entrée de Bamako sur la rive droite du fleuve Niger,

Tant que les eaux du fleuve Djoliba couleront sous les ponts de Bamako,

Tant que la journée du 26 mars sera chômée et payée en République du Mali.

Tant que tous les chefs de l’Etat successifs du Mali iront s’incliner une fois par an devant la mémoire de ces Martyrs du 26 mars 1991,

Tant que les livres d’histoire nous apprendront que le Président Général Moussa Traoré est mort chez lui en liberté entouré de sa famille au contraire du Président Modibo Keïta, Père de l’Indépendance qui lui, est mort en détention dans les geôles de ce même Général Moussa Traoré, loin des siens,

Tant que les idéaux du 26 mars 1991 figureront en préambule de la Constitution du Mali,

Tant que le multipartisme restera désormais gravé dans le marbre de la Constitution du Mali,

Tant que le Mali sera le Mali,

Tant que …, Tant que…, Tant que…

Restons rassurés ! Restons fiers, Restons sereins !

Aucune tentative solitaire, pitoyable et désespérée de déconstruction et de révisionnisme ne saurait altérer ni même atteindre cet immense et monumental bond qualitatif du Peuple Malien dans l’histoire !

Le Mouvement démocratique n’appartient pas à ses illustres et dignes inspirateurs et acteurs, il appartient au Peuple Malien tout entier et à l’Histoire !

Les Martyrs peuvent reposer en paix !

Les inspirateurs, acteurs et combattants de cette grandiose lutte Patriotique peuvent marcher fièrement, la tête haute sur le sol sacré du Maliba !

Malick Touré

Administrateur Civil

