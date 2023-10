Le P.R.U.BA : Enfin, un projet de planification et d’action inclusive pour mettre de l’ordre dans la capitale !

Le projet de résilience urbaine de Bamako est une initiative du gouvernement, financée par la Banque mondiale à hauteur de 250 millions de dollars américains, soit 168 milliards de FCFA. Il vise à accroître la résilience de la ville aux inondations, à améliorer l’assainissement de la ville en renforçant les capacités de gestion de déchets solides et liquides de la capitale malienne et environs. Le PRUBA se veut un projet de planification urbaine et d’action collective (État, mairie, collectivité, société civile et autochtones) pour assainir et mettre de l’ordre dans la capitale.

Émanant de la volonté des autorités de redorer l’image de la capitale malienne, jadis appelée «la coquette», la mise en œuvre du Projet Résilience Urbaine de Bamako permettra la réalisation d’infrastructures résilientes, la prestation de services avec un accent particulier sur la gestion des déchets solides et liquides, dans la capitale et environs. Il est mis en œuvre sur 6 ans, avec 6 composantes majeures.

Pour une appropriation optimale du PRUBA par l’ensemble des parties prenantes et les bénéficiaires représentés par la chefferie des quartiers, un atelier de partage des objectifs et approches du projet a réuni le jeudi 26 octobre l’ensemble des acteurs.

Aux dires du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Abdoulaye Imrane Touré, qui a mis à profit la célébration des Journées mondiales de l’Habitat et des Villes pour lancer l’atelier de partage sur le projet, «améliorer les conditions de vies des populations maliennes». Le ministre Touré a précisé que le projet «intervient dans le cadre de l’amélioration des services urbains et l’approfondissement continu de la décentralisation avec des collectivités territoriales aux compétences accrues ». Saluant la vision novatrice du gouvernement à travers ce projet qui ouvrira la capitale malienne à la modernité et à la résilience urbaine, le ministre n’a pas manqué de féliciter l’engagement de la Banque mondiale qui a financé le projet. «A travers son engagement et ses initiatives, la Banque mondiale contribue par ses appuis techniques et financiers à la mise en œuvre de projets à impacts directs sur les couches vulnérables du Mali. Ce projet confirme, une fois de plus l’excellente qualité des relations de coopération entre la Banque mondiale et la République du Mali ».

A en croire le ministre, ce sera une réponse en adéquation avec les attentes des populations vulnérables. «Ce projet dispose d’une réelle sensibilité marquée par l’amélioration de l’offre de services urbains de base, touchant les populations les plus vulnérables de notre société ébranlée par la crise multidimensionnelle actuelle ». Pour sa part, le Coordinateur du projet, Babadian Diakité, a ajouté que le P.R.U.BA doit doter la capitale d’un système cohérent de gestion des déchets pour assainir Bamako et ses périphéries. Il est prévu à cet égard, « l’extension des capacités de gestion de la décharge finale de Noumoubougou. Une autre décharge est prévue à Mountougoula pour l’amélioration de la gestion de déchets solides. En ce qui concerne les déchets liquides, deux infrastructures seront réalisées, dont l’une dans la forêt de Tienfala et l’autre dans la Zone aéroportuaire pour le traitement adéquat et la transformation des eaux usées».

Par ailleurs, pour ôter une grosse épine sous les pieds des populations qui souffrent depuis des années, le PRUBA vise à apporter une solution à la problématique de l’inondation. Cela, grâce à la réalisation de collecteurs.

Ousmane Tangara

