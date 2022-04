Le mercredi 6 Avril dernier, le Procureur de la République près le Tribunal militaire de Mopti a, à travers un communiqué, décidé d’ouvrir des enquêtes suite aux allégations d’exactions présumées commises sur des civils par les FAMa durant la période du 23 au 31 mars 2022 dans la zone de Moura, à 17 kilomètres au Nord-est de Kouakourou. L’objet de cette décision judiciaire est de mener des investigations approfondies afin de faire toute la lumière sur ces affirmations.

La semaine dernière, l’Etat-major des Armées maliennes a fait savoir, dans un communiqué, que les FAMa ont réalisé de nouvelles prouesses pendant les semaines dernières dans le cercle de Djenné au cours de l’opération dont plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements militaires saisis. Notamment, il (l’Etat-major des Armées maliennes) a annoncé 203 combattants des GAT (Groupes armés terroristes) tués avec une interpellation de 51 personnes et un bilan matériel de 200 motos brulées et saisies d’importantes quantités d’armes et de munitions.

Dès la publication de ce communiqué, certaines allégations d’exactions sur les civils par nos FAMa ont été propagées sur les réseaux sociaux ou encore dans certains médias. Ainsi, pour faire la lumière sur cette affaire si ambiguë, le Procureur de la République près le Tribunal militaire de Mopti a pris la responsabilité d’ouvrir des enquêtes par la Gendarmerie Nationale sur instructions du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants pour mener des investigations approfondies afin de faire un éclairage total sur lesdites allégations.

En plus de cela, un transport judiciaire sera effectué très prochainement sur le site à Moura par le Procureur militaire lui-même exerçant ses prérogatives de police judiciaire. « Il sera accompagné d’un médecin légiste, d’une équipe de police technique et scientifique (PTS) et d’enquêteurs. L’opinion sera tenue régulièrement informée de l’évolution de ces enquêtes, dont les résultats seront rendus publics » a précisé le même communiqué.

