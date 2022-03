Dans la journée de ce lundi, 21 mars 2022, l’Armée malienne a été victime d’attaques terroristes à Boni et à Tessit. Le bilan fait état de 16 morts, 18 blessés et des dégâts matériels côté FAMa et de 37 personnes neutralisées, 02 interpelés et des armes et munitions récupérées côté terroristes.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, 22 mars 2022, l’Etat major des Armées, il ressort que les Forces Armées Maliennes (FAMa) continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes en débande, tentant de se réorganiser par endroits avec des capacités de nuisance visant les vulnérabilités des FAMa pendant les déplacements et les cibles molles. Leurs actions reposent principalement sur la pose des engins explosifs improvisés (EEI), le sabotage des réseaux GSM, des tirs indirects, des civils comme boucliers humains et des actions de perfidie.

Depuis le dernier communiqué du 15 mars, les FAMa maintiennent l’offensive dans le cadre de Plan Maliko et de l’opération Keletigui.

‘’ Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des unités FAMa de Tessit et de la relève descendante de Boni consécutive à la réaction aéroterrestre contre des terroristes dans la journée du 21 mars 2022 dont le bilan cumulé provisoire a évolué comme suit : Côté ami : de 04 morts et 17 blessés dont 07 graves, le bilan à ce jour est porté à 16 morts, 18 blessés et des dégâts matériels ; côté terroristes: de 13 neutralisés et 02 interpelés, le bilan a évolué à 37 terroristes neutralisés, 02 interpelés et des armes et munitions récupérées’’, indique le communiqué.

Les actions aériennes de renseignement continuent dans les secteurs de Serma et Tessit pour des éventuelles frappes. Par ailleurs, ajoute le communiqué, les actions majeures de la semaine se résument à des reconnaissances offensives dans les sanctuaires terroristes, principalement dans les régions de San, Koutiala, Bandiagara, Ségou, Tombouctou et Mopti avec le bilan cumulé satisfaisant.

Brehima DIALLO

