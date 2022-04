Trois attaques simultanées menées, à l’aube ce dimanche, 23e jour du Ramadan et le premier des trois jours probables de la Nuit du destin. Des attaques lancées contre des camps militaires à Sévaré, Bapho, et Niono. Des localités où opèrent la Katiba de Macina, l’un des quatre sous-groupes terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), dirigée le prédicateur Amadou Koufa.

« Ce matin (dimanche), les moudjahidines ont frappé trois grands camps de l’armée malienne », a revendiqué dans un message audio, un porte-parole du groupe terroriste dénommée la Katiba de Macina. Dans l’audio, certains ont reconnu la voix du prêcheur d’origine burkinabè Abou Karimi dit « le Mossi ». L’information est confirmée par le journaliste Issiaka Tamboura, spécialiste des questions de sécurité.

Fait significatif, son message est diffusé en bambara, sans doute pour toucher le maximum de personnes. Comme insatisfait du résultat des attaques du jour, Abou Karimi menace. « Dites à Assimi Goïta et à ses hommes que la guerre commence maintenant. C’est maintenant que nous entrons en guerre. Tout est prêt, même à Bamako », menace-t-il dans son bambara articulé avec moins d’aisance d’un natif. Le Mossi assure que ses hommes sont à Bamako et passeront à l’acte très bientôt.

« Opération de communication… »

« Il faut toujours prendre au sérieux les menaces des djihadistes », explique le journaliste Issiaka Tamboura, ancien otage des djihadistes. Cependant, cette revendication révèle beaucoup de choses : La surprise, c’est de voir Abou Karimi, jusque-là simple prêcheur, parler des opérations militaires. De plus, explique Tamboura, la Katiba de Macina n’a pas pour habitude de revendiquer les attaques ; mais cette fois, elle l’a fait et quelques heures seulement après les attaques.

« Je pense que c’est une opération de communication, ils veulent montrer qu’ils existent », a rassuré Issiaka Tamboura. Pour le journaliste, la marge de manœuvre de la Katiba de Macina de frapper Bamako est très limitée. D’abord, parce que c’est en dehors de leur zone d’opération qui se limite dans la zone inondée du delta intérieur du Niger. Ensuite, à cause de plusieurs revers militaires subis sur le terrain. On se rappelle, les récentes victoires de l’armée notamment dans le sanctuaire djihadiste de Moura, dans le cercle de Djenné. L’armée affirme y avoir tué 203 combattants terroristes et en avoir capturé 51 autres.

En l’interpellant nommément, les hommes de la Katiba de Macina révèlent le nom de leur cauchemar : le Colonel Assimi Goïta. Tout indique que les hommes du Colonel Assimi Goïta les ont réellement acculés. Aussi, la volonté affichée de pilonner les camps en ciblant les hélicoptères (un Mi 35 légèrement endommagé à Sévaré, ce dimanche) prouvent l’efficacité du vecteur aérien dans cette lutte antiterroriste.

