Dans une tentative désespérée de riposte face aux différents assauts des forces armées maliennes, les djihadistes ont pilonné Tenenkou et Diondiori, deux localités situées dans la région de Mopti, occasionnant du coup des pertes en vie du côté des civils.

Dans un communiqué en date du lundi, 09 mai 2022, l’Etat-major Général des Armées du Mali a informé l’opinion que les terroristes de la Katiba du Macina dans leurs tentatives désespérées continuent leurs sinistres actions contre les populations.

Ainsi, le 09 mai 2022 vers 05h00, des tirs d’obus de mortiers de 82 mm des groupes terroristes ont visé simultanément les localités de Teninkou et Diondiori. À l’issue des missions de localisation et de ratissage sur les zones de provenance des tirs, de même que l’évaluation sur les points d’impact, les FAMa ont enregistré le bilan suivant concernant dans un premier lieu la localité de Tenenkou. On dénombre ainsi 02 obus comptabilisés, tirés à partir du Nord de la localité de Diafarabé et ayant raté leurs cibles qui fort heureusement n’a pas fait de victime. Le communiqué précise par ailleurs que les tirs de contre batterie des FAMa ont détruit le pas de tirs ennemi avec le bilan d’un terroriste blessé, interpellé et pris en charge au niveau du CSCOM de la localité avant sa mise à disposition à la prévôté.

Concernant la localité de Diondiori, 10 obus comptabilisés, tirés à partir de la rive droite opposée, dont 03 ont atteint la localité. Selon l’État-major, le but de ce pilonnage consistait à détruire le réseau GSM. Malheureusement, il s’est soldé par la mort de 02 enfants âgés de 07 et 04 ans. Au cours de cette même attaque, 04 civils ont été blessés. Le communiqué précise en outre que ces attaques étaient clairement dirigées contre les populations civiles caractérisant ainsi la cruauté des groupes terroristes.

Selon EMGA, à Youwarou, le 09 mai 2022 également vers 06h30, malgré les tirs de sommation, un suspect s’étant aventuré dans le périmètre de sécurité du camp de cette localité, n’a pas rebroussé chemin et a été pris pour cible par la sentinelle. Le communiqué précise que les dispositions sont en cours pour des enquêtes de la gendarmerie en vue de déterminer les conditions de sa mort.

Ainsi, l’Etat-major Général des Armées a rappelé que le respect des Droits de l’Homme (DH) de même que le Droit International Humanitaire (DIH) reste une priorité dans la conduite des opérations d’où les énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules de même que l’ouverture d’enquête à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMa.

En outre, L’État-major Général des Armées appelle à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où la majorité du peuple malien est de plus en plus unie. Ainsi, apprend-t-on, les Forces Armées Maliennes se réservent le droit de poursuivre et de détruire les sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui.

