Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga : « La mission de l’AES est une mission historique et nous devons pas rater le virage »

CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 1RE RENCONTRE MINISTÉRIELLE DES PAYS MEMBRES DE L’ALLIANCE DES ETATS DU SAHEL (AES) À BAMAKO

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé, ce samedi 25 novembre 2023, la cérémonie d’ouverture de la première rencontre ministérielle des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Il a d’abord transmis «la cordiale bienvenue en terre africaine du Mali et les chaleureuses félicitations» du Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, aux sœurs et frères du Burkina Faso et du Niger.

«Nous sommes des amis et frères. Les amis, on les choisit : donc nous avons choisi d’être des amis. Frères, nous l’avons toujours été puisqu’on ne choisit pas ses frères».

Il a ensuite félicité les délégations venues du Burkina Faso et du Niger et tous les participants qui ont un intérêt pour les questions d’intégration économique et financière de l’AES. Il a également salué et encouragé les Forces de défense et de sécurité «pour les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles» qui «ont fait renaître un espoir de fierté, d’espoir aux peuples de l’AES».

Ces victoires s’inscrivent dans le cadre de la grande victoire stratégique qui conduira à écrire les grandes pages de l’histoire de l’Afrique. A ce propos, il a invité les politiques à prendre le relais «pour sortir des débats caducs d’un autre âge, spéculatifs, dont le seul objectif, c’est d’embrouiller nos populations et de les asservir intellectuellement».

Face aux multiples défis sécuritaires, les thérapies engagées n’ont pu être concluantes, entraînant la dégradation de la situation sécuritaire et politique au Sahel du fait de l’ingérence des puissances étrangères et de la démagogie de certains partenaires. Il a aussi dénoncé les sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA visant à affaiblir davantage les trois Etats de l’AES : «Les récentes sanctions économiques et financières illégales, illégitimes et inhumaines … à l’encontre du Mali et du Niger … sont contraires aux aspirations profondes de nos peuples à aller vers l’unité et l’intégration sous-régionale et régionale, à avoir des politiques de développement autonomes qui permettent de faire face à l’ingérence extérieure».

Choguel Kokalla Maïga a déclaré : «La mort de nos militaires par milliers, la destruction des villages, des villageois, donc l’insécurité, est la principale cause des Transitions dans nos pays». Il a évoqué les dates qui ont fondé le destin des trois Etats de l’AES. En premier lieu, concernant le Niger, il y a la déclaration conjointe du Mali et du Burkina Faso du 31 juillet 2023 qui «a dissuadé plus d’un aventurier. Le destin de la Transition au Niger s’est joué en deux dates : le 26 juillet et le 31 juillet 2023 lorsque leurs frères du Mali et du Burkina Faso ont dit à la face du monde qu’ils ne laisseront jamais leurs frères dans les mains des aventuriers et que ceux qui s’attaqueront au Niger les trouveront sur leur chemin».

En deuxième lieu, au Burkina Faso, il s’agit de l’arrivée au pouvoir d’Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022 et le 26 septembre 2023 avec la tentative de déstabilisation du régime. En troisième lieu, au Mali, le 18 août 2020 correspondant à l’arrivée au pouvoir d’Assimi Goïta, le 24 mai 2021 avec la rectification de la trajectoire de la Transition, le 14 janvier 2022 institué Journée de la souveraineté retrouvée après les sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA le 9 janvier.

Avec 80 millions d’habitants, une superficie de 2 800 000 Km² et des richesses inestimables, l’AES née le 16 septembre 2023 est «une force de frappe et ses membres doivent unir leurs efforts pour faire face aux défis auxquels ils font face. C’est d’ailleurs la première fois en Afrique qu’il y a un mécanisme de défense de ce genre».

Le Premier ministre a enfin cité le Président de la Transition du Niger, le général Abdrahamane Tiani, qui, en visite à Bamako le jeudi 23 novembre 2023 a déclaré : «L’objectif, c’est de faire de nos pays une zone de prospérité et non une zone d’insécurité».

CCRP Primature

Commentaires via Facebook :