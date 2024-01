Lutte contre le terrorisme : Abdoulwahab Ould Choghib de l’EIGS tué dans un raid des FAMa

Abdoulwahab Ould Choghib, l’un des plus grands dirigeants de l’Etat islamique dans le grand Sahara (EIGS), été tué hier dimanche (21 janvier) dans un raid de l’armée malienne, a indiqué lundi dernier sur «X» M. Moussa AG Acharatoumane, Secrétaire général du Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA/groupe membre de la Plateforme des mouvements armées du nord du Mali) et membre du Conseil national de la Transition (CNT).

Et selon lui, c’est un «gros coup» porté par les Forces armées maliennes (FAMa) à ce Groupe armé terroriste (GAT) affilié à Daesh (Etat islamique). Abdoulwahab Ould Choghib a été tué à Inarabane (une localité située à 60 km au sud-ouest de Ménaka) suite à une opération aéroportée des FAMa. Ce criminel est connu pour être l’un des instigateurs du massacre de plusieurs centaines de civils dans la région de Ménaka entre 2022 et 2023. «Cette opération des FAMA a permis la neutralisation de 13 autres terroristes parmi lesquels plusieurs lieutenants de Daesh, la destruction de 5 pick-ups lourdement armés et d’une vingtaine de motos ainsi que la récupération de matériels de guerre et d’une quantité importante de renseignements», a indiqué Moussa AG Acharatoumane. Des pôles logistiques de carburant, de vivres et de munitions de Daesh ont été également détruits.

«J’adresse mes sincères félicitations FAMa pour cette réussite qui vient de couper l’une des têtes de l’hydre qui opère au Sahel. Après Oussama Modalo, leur Chef d’état-major, et Alwan Ould Choghib, les FAMa portent un autre coup fatal à cette organisation terroriste», s’est réjoui le Secrétaire général MSA. Il faut souligner qu’Inarabane est l’un des plus grands bastions de Daesh dans la bande sahélo-saharienne à partir d’où «toutes les opérations meurtrières sont pensées».

Dans un communiqué publié dans la soirée de dimanche dernier (21 janvier 2024), la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) avait annoncé qu’une «action aéroportée» a été menée dans le cadre de l’opération «Keletigui» (chef de guerre en bamananka). «Au cours de cette opération, plusieurs terroristes, dont un chef et 2 de ses lieutenants ont été tués, 2 pick-ups et 13 motos camouflés détruits», a indiqué la Dirpa sans donner de précision sur l’identité du chef terroriste tué.

Naby

