Lutte contre le terrorisme : L’engagement ferme de l’allié français

En visite dans notre pays, la ministre française des Armées Florence Parly a été reçue, hier après-midi, par le président de la Transition, Bah N’Daw et le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara

La ministre française des Armées, Florence Parly, s’est entretenue, hier à la Villa des Hôtes, avec le président de la Transition, Bah N’Daw. À sa sortie d’audience, elle a affirmé qu’ils ont évoqué les étapes franchies, depuis les évènements du 18 août, vers une Transition politique civile et cela conformément aux recommandations de la Cedeao et de la communauté internationale. «La mise en place d’autorités de Transition et la nomination d’un nouveau gouvernement, sont des étapes positives qui permettent d’entamer cette période de Transition dans de bonnes conditions», s’est félicitée Florence Parly qui estime que l’exemplarité dans la conduite de la Transition est de nature à gagner les cœurs des populations.

Les deux parties ont également partagé leurs évaluations de la situation. Occasion pour Florence Parly de réaffirmer l’engagement de la France à aider notre pays à faire face au défi sécuritaire, tout en poursuivant le processus de Transition. Aussi, a-t-elle rappelé la détermination de son pays à mettre en œuvre l’Accord pour la paix et la réconciliation qui «demeure une priorité». Pour la ministre, «la relance de cet Accord se joue maintenant. Il y a aujourd’hui une fenêtre d’opportunité pour agir et elle doit être saisie rapidement».

Dans ce cadre, la France s’engage à continuer à travailler avec les «amis maliens pour achever la lutte qui nous unis, depuis des années, contre les groupes armés terroristes», a assuré Florence Parly qui a, une fois de plus, rappelé que la France et l’opération Barkhane ne poursuivent pas d’objectifs cachés au Mali. Sur le terrain, a soutenu la patronne des Armées françaises, les résultats opérationnels sont réels. Pour preuve, elle a révélé que le 30 octobre dernier, la force Barkhane a neutralisé plus de 50 terroristes de la Katiba Ansarul Islam, un groupe affilié à AQMI qui opère dans la zone de Boulkessi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Florence Parly avait également rencontré le vice-président de la Transition, le colonel Assimi Goïta à Koulouba.

Plus tôt dans l’après-midi, la ministre française a été reçue par son homologue malien. À son arrivée au ministère de la Défense et des Anciens combattants, la ministre française des Armées a été accueillie par le colonel Sadio Camara avec les honneurs militaires dus à son rang. Ensuite, les deux ministres et leurs équipes ont pris place dans la salle de réunion dudit département pour des discussions.

