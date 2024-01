Mali : Gao et Bandiagara : L’armée traque les terroristes dans leurs refuges

Dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les Forces armées maliennes (FAMa) ont repéré, dimanche dernier, aux environs de 18 heures, une base de groupes terroristes à 22 km au sud-ouest de Tessit dans la Région de Gao .

L’annonce a été faite hier par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa). Ainsi, la source militaire précise que les vecteurs aériens ont procédé à une frappe chirurgicale qui a permis de détruire un pick-up transportant du matériel de guerre et un important stock logistique d’armes et de munitions camouflé sous un arbre. La hiérarchie militaire assure que la situation est sous contrôle et que les FAMa poursuivent leurs opérations de ratissages pour débusquer les terroristes dans leurs caches. L’état-major général des Armées salue la détermination des troupes engagées sur les différents théâtres d’opérations.

Dans la même journée du lundi 8 janvier 2024 aux environs de 04h30, la position des FAMa de Diangassagou (Bandiagara) a été attaquée par des terroristes. La Dirpa a fait savoir que les recherches étaient en cours pour localiser les auteurs de cette attaque. L’État-major général des Armées rappelle que le déploiement des FAMa dans ce secteur a renforcé la protection des populations déjà menacées par les terroristes.

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :